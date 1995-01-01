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    Фарфан поблагодарил болельщиков за поддержку. Перуанец болеет коронавирусом

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил благодарность всем, кто поддерживает его в настоящее время.

    • У футболиста диагностирован коронавирус.
    • 35-летний перуанец – первый игрок из РПЛ с подтвержденным COVID-19.
    • Форвард не играет с июня прошлого года из-за повреждения хряща коленного сустава.

    «Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку. Это подтверждает, что рядом всегда есть люди, которые поддерживают и мотивируют двигаться вперeд. Благодаря этому мы чувствуем себя сильнее и лучше с каждым днeм. Мы всегда настроены позитивно, потому что сегодня был хороший день, но завтра будет ещe лучше. Бог прокладывает нам путь, а мы остаeмся верными себе в этом путешествии», – написал Фарфан в инстаграме.

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    Публикация от text (@jefferson_farfan_oficial) 22 Май 2020 в 2:49 PDT

    Источник: Инстаграм Джефферсона Фарфана

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