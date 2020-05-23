Фарфан поблагодарил болельщиков за поддержку. Перуанец болеет коронавирусом

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил благодарность всем, кто поддерживает его в настоящее время.

У футболиста диагностирован коронавирус.

35-летний перуанец – первый игрок из РПЛ с подтвержденным COVID-19.

Форвард не играет с июня прошлого года из-за повреждения хряща коленного сустава.

«Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку. Это подтверждает, что рядом всегда есть люди, которые поддерживают и мотивируют двигаться вперeд. Благодаря этому мы чувствуем себя сильнее и лучше с каждым днeм. Мы всегда настроены позитивно, потому что сегодня был хороший день, но завтра будет ещe лучше. Бог прокладывает нам путь, а мы остаeмся верными себе в этом путешествии», – написал Фарфан в инстаграме.