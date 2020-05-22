Слуцкий: «В «Рубине» получил всe, чего ожидал. Здесь не стоит вопрос денег»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полностью доволен работой в казанском клубе.

«В «Рубине» я получил всe, о чeм и предполагал: интересную молодую команду, интересный и длинный проект, а также сверхадекватного руководителя, который присутствует рядом с тобой, даже когда идeт монтаж теории. На данный момент мне интересен такой уровень погружения и коммуникаций. Здесь не стоит вопрос денег, обязательного первого места», – сказал Слуцкий.