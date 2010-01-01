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    Слуцкий: «В «Рубине» получил всe, чего ожидал. Здесь не стоит вопрос денег»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полностью доволен работой в казанском клубе.

    «В «Рубине» я получил всe, о чeм и предполагал: интересную молодую команду, интересный и длинный проект, а также сверхадекватного руководителя, который присутствует рядом с тобой, даже когда идeт монтаж теории. На данный момент мне интересен такой уровень погружения и коммуникаций. Здесь не стоит вопрос денег, обязательного первого места», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Слуцкий возглавил команду в декабре.
    • Контракт 49-летнего специалиста с казанским клубом рассчитан на пять лет.

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1397

      Genz 1 час назад

      Слуцкий убил рубин в ноль. Не играют уже так в 21 веке

      0
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      Рейтинг: +3107

      Борат 2 часа назад

      давай, пельмень, тащи татар в пердив !
      гыгы

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