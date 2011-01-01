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    Уткин: «Реакция на историю болезни Шапи параноидальна»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о резонансе вокруг истории с заболеванием коронавирусом нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

    • Футболист заразился в начале мая и уже полностью выздоровел.
    • По словам 20-летнего форварда, болезнь протекала в легкой форме, но в качестве меры предосторожности он попросил госпитализировать его.

    «Почитал написанное о «казусе Шапи». Не очень понимаю примерно ничего. Парень заболел в начале мая. Переболел в легкой форме. Все взаимные обязательства клубов по возобновлению чемпионата начинаются с 15-го мая, когда решение было принято. И? Как говорит Валерий Георгиевич?)

    О тренировках и сроках их начала. Тренироваться не запрещено. Требования карантина устанавливаются властями. В разных областях по-разному. Требования, кстати, абсолютно все довольно идиотичные, что отчасти оправдано управленческой паникой, ну да простительно. В частных случаях компромисс возможен. Надо решать с местными властями.

    Ровно так сейчас в клубы возвращаются легионеры. РФС сообщил о дате начала тренировок не потому, что они запрещены. РФС и не может это запрещать, кто они такие, собственно. Это не более чем логика выбора даты, когда начинать соревнования: если решение принято сейчас, то рассчитываем две недели на карантин и три недели на тренировки. Всe.

    Отлично известно, что, например, прекратили клубы тренировки в довольно разное время перед карантином. Вот я, например, делал недавно для ФК интеграцию с компанией-спонсором «Спартака», и съемка назначалась (время-место) из логики тренировочного процесса; к этому времени большинство клубов были уже распущены. И что?

    Еще раз: нормы карантина устанавливают мэры и губернаторы. В том числе и исключения (любые). И? Если «Краснодар» как-то тренировался раньше решения РФС, я просто не допускаю мысли, что клуб не соблюдал определенные правила. Ну, свои; а чьи? РФС сформулировал собственные 15 мая. Все, что было до – ну, что за проблема. Если только для полиции по месту пребывания. В общем, реакция на историю болезни Шапи параноидальна. И это простительно. Эпидемия же. Я и сам в шоке. Завидую потому что парню», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Cleaner 2 часа назад

      Уткин, что за бессвязная речь? Неделю бухал, а теперь с бодуна решил статейку сочиить...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3070

      Борат 3 часа назад

      Вася уже не один диван продавил сочиняя подобные опусы ! Гыгы

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