«Арсенал» может обменять Ляказетта на Лемара

нафига? Александр с Обамой отличную связку составили, а Лемар маринуется у матрасов и никак заиграть не может.
«Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться атакующими игроками во время летнего трансферного окна.
По информации AS, лондонский клуб рассматривает возможность обмена нападающего Александра Ляказетта на вингера Тома Лемара.
Сообщается, что оба француза заинтересованы в смене команд, поэтому шансы на сделку довольно высоки.
Рыночная стоимость Ляказетта – 48 миллионов евро, Лемара – 24 миллиона.