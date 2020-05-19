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    «Арсенал» может обменять Ляказетта на Лемара

    «Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться атакующими игроками во время летнего трансферного окна.

    По информации AS, лондонский клуб рассматривает возможность обмена нападающего Александра Ляказетта на вингера Тома Лемара.

    Сообщается, что оба француза заинтересованы в смене команд, поэтому шансы на сделку довольно высоки.

    Рыночная стоимость Ляказетта – 48 миллионов евро, Лемара – 24 миллиона.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9985

      Cules2013 17 минут назад

      нафига? Александр с Обамой отличную связку составили, а Лемар маринуется у матрасов и никак заиграть не может.

      0
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      Рейтинг: +1207

      FENIX-SL 26 минут назад

      и это в минус арсеналу
      хоть что то они будут в плюс себе делать?

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