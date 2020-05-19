«Арсенал» может обменять Ляказетта на Лемара

«Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться атакующими игроками во время летнего трансферного окна.

По информации AS, лондонский клуб рассматривает возможность обмена нападающего Александра Ляказетта на вингера Тома Лемара.

Сообщается, что оба француза заинтересованы в смене команд, поэтому шансы на сделку довольно высоки.

Рыночная стоимость Ляказетта – 48 миллионов евро, Лемара – 24 миллиона.