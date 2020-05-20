«Сеул» оштрафуют за секс-кукол на трибунах

Южнокорейский «Сеул» будет оштрафован за присутствие на трибунах во время матча секс-кукол, пишет Yonhap. Некоторые из них имели в руках рекламу местного магазина для взрослых.

По факту будет открыто дисциплинарное дело Футбольной лигой Южной Кореи. Размеры штрафа не уточняются.