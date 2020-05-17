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    «Сеул» оштрафуют за секс-кукол на трибунах

    Южнокорейский «Сеул» будет оштрафован за присутствие на трибунах во время матча секс-кукол, пишет Yonhap. Некоторые из них имели в руках рекламу местного магазина для взрослых.

    По факту будет открыто дисциплинарное дело Футбольной лигой Южной Кореи. Размеры штрафа не уточняются.

    • «Сеулу» пришлось извиниться в инстаграме, клуб не знал, что поставщик вместо обычных манекенов предоставил продукцию из секс-шопа.
    • Чемпионат Южной Кореи возобновился на прошлой неделе.
    • «Сеул» идет в таблице на шестом месте.

    Источник: Yonhap

    Крупнейшее информационное агентство Южной Кореи. Основано в 1980 году. Аудитория в твиттере - более 99 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1242

      afw13 2 часа назад

      на фото вроде все прилично, одетые манекены держат карточки с рекламой, за что штраф-то?

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