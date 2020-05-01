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    На матче «Сеула» на трибунах разместили резиновых кукол. У некоторых из них была реклама местного секс-шопа

    На матче второго тура чемпионата Южной Кореи между «Сеулом» и «Кванджу» (1:0) на трибунах присутствовали 30 резиновых кукол. Они были в медицинских масках.

    Некоторые куклы имели в руках плакаты с рекламой местного секс-шопа. «Сеулу» пришлось извиниться в инстаграме, клуб не знал, что поставщик вместо обычных манекенов предоставил продукцию из секс-шопа.

    • Чемпионат Южной Кореи возобновился на прошлой неделе.
    • «Сеул» идет в таблице на шестом месте.
    • В условиях пандемии коронавируса матчи проходят без зрителей.

    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +181

      risbichmo 21 минуту назад

      У вас на баклан-арене посадят аларма, бората, пуделя, нетрезвогохоровода и т.д., они и будут кукол резиновых изображать.

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      Рейтинг: +1645

      житель СПб 31 минуту назад

      Прелесть какая! Интересно, а какие куклы будут у нас - и главное: что они будут рекламировать?

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