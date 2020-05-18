На матче «Сеула» на трибунах разместили резиновых кукол. У некоторых из них была реклама местного секс-шопа

На матче второго тура чемпионата Южной Кореи между «Сеулом» и «Кванджу» (1:0) на трибунах присутствовали 30 резиновых кукол. Они были в медицинских масках.

Некоторые куклы имели в руках плакаты с рекламой местного секс-шопа. «Сеулу» пришлось извиниться в инстаграме, клуб не знал, что поставщик вместо обычных манекенов предоставил продукцию из секс-шопа.