На матче «Сеула» на трибунах разместили резиновых кукол. У некоторых из них была реклама местного секс-шопа

У вас на баклан-арене посадят аларма, бората, пуделя, нетрезвогохоровода и т.д., они и будут кукол резиновых изображать.
На матче второго тура чемпионата Южной Кореи между «Сеулом» и «Кванджу» (1:0) на трибунах присутствовали 30 резиновых кукол. Они были в медицинских масках.
Некоторые куклы имели в руках плакаты с рекламой местного секс-шопа. «Сеулу» пришлось извиниться в инстаграме, клуб не знал, что поставщик вместо обычных манекенов предоставил продукцию из секс-шопа.
- Чемпионат Южной Кореи возобновился на прошлой неделе.
- «Сеул» идет в таблице на шестом месте.
- В условиях пандемии коронавируса матчи проходят без зрителей.