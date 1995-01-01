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    Гаджиев: «Коронавирусом переболеют практически все. Сезон РПЛ надо доигрывать»

    Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что этот сезон РПЛ необходимо доиграть.

    «Для меня пока нет четкого понимания, что из себя представляет этот вирус и какие шаги надо предпринимать, чтобы его обязательно победить. Все действуют методом проб и ошибок. Может быть, стоило найти какие-то другие подходы. Для меня ясно одно. Так или иначе, этим коронавирусом переболеют практически все.

    Он уже мутирует и ослабевает. По крайней мере, это следует из официальных заявлений специалистов. Если им верить, то мы все переболеем. Кто-то в более тяжелой форме, а кто-то в более легкой. Надеемся на то, что, наконец, появится эта вакцина или препараты, которые способны оперативно справляться с вирусом.

    Исходя из вышесказанного, считаю, надо двигаться, работать. А вот эти запреты гулять в парках — это просто смешно. Вернее было бы смешно, если бы не так грустно. Все заболеют. Футболисты — такие же люди, как врачи, которые, кстати, больше подвержены риску.

    Сезон надо доигрывать? Да. Сроки нормальные. Сезон возобновится 21 июня. Причем там же есть оговорка. Если возникнет повторная вспышка, то чемпионат прекратят. Игроки же проходят тестирования, их контролируют. Так что двигаться надо, поддерживать высокий иммунитет. А до 21-го числа времени достаточно», – сказал Гаджиев.

    ⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1501

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Без зрителей можно было не останавливать. Ничего не изменилось бы. Просто усатый батька не бздит, у него есть яйца - и бульбаши играли, не останавливаясь. А у нас... у нас все как обычно

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