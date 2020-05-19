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  • Агент Мижигурскис: «Ломовицкий – самый сильный атакующий игрок России по потенциалу. Он бы всех разорвал»

Агент Мижигурскис: «Ломовицкий – самый сильный атакующий игрок России по потенциалу. Он бы всех разорвал»

19 мая 2020, 07:39
12

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, чей клиент полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, высоко оценил талант игрока.

«По потенциалу самый сильный игрок атакующего плана в России – Ломовицкий. Но есть такое слово, как психология. Если бы его поддержали в свое время, он бы всех разорвал. Но на него налетело давление, а он хочет все и сразу. Его это надломило.

Сейчас он в Туле отдохнет от всего этого и вернется сильнее. Он хочет играть в «Спартаке», у него есть возможности и силы», – заявил Мижигурскис.

  • 22-летний игрок забил два гола в РПЛ.
  • В конце прошлого года он номинировался на на награду «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Ломовицкий Александр
Комментарии (12)
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vmonomah17
1589864617
У нас таких потенциалов на 10 сборных хватит. Один русский месси давыдов чего стоит)))
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InterMilLano1908
1589864757
Угу зверь прям, 2 гола и 0 голевых для игрока группы атаки...
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Волька
1589865568
Не возвращайся пожалуйста
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Сильвербой
1589866892
Аха-ха, в Туле отдохнет, ржу-не-могу! 22 года, он в Тулу поехал отдыхать...Ну поэтому у нас футбол и в жопе находится, потому что такое вот отношение!
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Play
1589867335
Хах, эту песню уже поставили на поток. Завтра читайте - Абидаль приезжал в Тулу просматривать Ломовицкого для Барселоны. Послезавтра - Ломовицкий стоит не менее 50 миллионов.
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New Life
1589870175
Успехов парню, но Тула это его уровень. Хватит уже плодить зюб и болотных.
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oyabun
1589882873
Какие же изнеженные у нас молодые футболисты пошли! Вроде и ЗП им огромные платят, но нет подавай им особые условия - чтобы без давления и времени игрового без ограничения и т.д. и т.п. А конкретно по Ломовицкому - времени игрового у него было предостаточно, он сам не воспользовался предоставленным ему шансом. Тому же Мише Игнатову столько шансов не предоставляли, а у него, ИМХО, потенциал гораздо больше.
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subbotaspartak
1589885715
В своё время молодого Федю Черенкова за три сборные укатали, Но в Тулы не отдавали.
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Axe111
1589886714
Лол
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Соня Мармеладова
1589897356
Головин в 22 уехал в Монако, Аршавин в 23 стал лучшим ассистентом чемпионата России, Кержаков так тот стал лучшим бомбардиром РПЛ в 22. А это что вообще за ноунейм? Аршавин и Керж к 22 были ведущими игроками Зенита ..
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