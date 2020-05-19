Агент Мижигурскис: «Ломовицкий – самый сильный атакующий игрок России по потенциалу. Он бы всех разорвал»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, чей клиент полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, высоко оценил талант игрока.

«По потенциалу самый сильный игрок атакующего плана в России – Ломовицкий. Но есть такое слово, как психология. Если бы его поддержали в свое время, он бы всех разорвал. Но на него налетело давление, а он хочет все и сразу. Его это надломило.

Сейчас он в Туле отдохнет от всего этого и вернется сильнее. Он хочет играть в «Спартаке», у него есть возможности и силы», – заявил Мижигурскис.