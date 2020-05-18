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    Агент Мижигурскис: «Ломовицкий – самый сильный атакующий игрок России по потенциалу. Он бы всех разорвал»

    Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, чей клиент полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, высоко оценил талант игрока.

    «По потенциалу самый сильный игрок атакующего плана в России – Ломовицкий. Но есть такое слово, как психология. Если бы его поддержали в свое время, он бы всех разорвал. Но на него налетело давление, а он хочет все и сразу. Его это надломило.

    Сейчас он в Туле отдохнет от всего этого и вернется сильнее. Он хочет играть в «Спартаке», у него есть возможности и силы», – заявил Мижигурскис.

    • 22-летний игрок забил два гола в РПЛ.
    • В конце прошлого года он номинировался на на награду «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3069

      Борат 1 час назад

      разве что в пердиве всех будет рвать ! в душевой после проигранных матчей !
      бугагаггага

      3
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      Рейтинг: +917

      New Life 1 час назад

      Успехов парню, но Тула это его уровень. Хватит уже плодить зюб и болотных.

      0
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      Рейтинг: +733

      Play 2 часа назад

      Хах, эту песню уже поставили на поток. Завтра читайте - Абидаль приезжал в Тулу просматривать Ломовицкого для Барселоны. Послезавтра - Ломовицкий стоит не менее 50 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +6001

      Сильвербой 2 часа назад

      Аха-ха, в Туле отдохнет, ржу-не-могу! 22 года, он в Тулу поехал отдыхать...Ну поэтому у нас футбол и в жопе находится, потому что такое вот отношение!

      1
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      Рейтинг: -32

      Волька 2 часа назад

      Не возвращайся пожалуйста

      1
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      Рейтинг: +3095

      InterMilLano1908 3 часа назад

      Угу зверь прям, 2 гола и 0 голевых для игрока группы атаки...

      1
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      Рейтинг: +3095

      InterMilLano1908 > InterMilLano1908 3 часа назад

      22 года, ахахаха

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      Рейтинг: +661

      vmonomah17 3 часа назад

      У нас таких потенциалов на 10 сборных хватит. Один русский месси давыдов чего стоит)))

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