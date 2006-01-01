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    Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи – самый влиятельный человек в футболе по версии France Football, Роналду – второй, Инфантино – третий

    Журнал France Football представил рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.

    Возглавил список президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который не только руководит парижским клубом, но и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    Второе место занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Замкнул топ-3 действующий глава ФИФА Джанни Инфантино, возглавляющий Международную федерацию футбола с февраля 2016 года.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1563

      Dizayner 4 минуты назад

      да ладно, серьезно?))) вот уж нежданчик, реально... а блин, франс футбол, псж... дальше ясно. а я то удивился, почему нет пеле, например, месси, да сколько еще есть глыб футбола прямо сейчас....а тут нассер, смешно

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