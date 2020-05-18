Агент: «Рассказов отказался от предложения из Италии, ему еще есть куда расти в «Спартаке»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиент пока не собирается переходить в европейский клуб.

«Интерес к Рассказову от «Аугсбурга»? Он игрок «Спартака», у него действующий контракт, и он никуда не собирается. Желание попробовать когда-то себя в Европе у него есть. Но для этого много чего должно случиться. Просто не надо поднимать из-за этого шумиху и делать «Аугсбург» «Баварией».

По нему еще было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть куда расти в «Спартаке», – сказал агент.