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  • Агент: «Рассказов отказался от предложения из Италии, ему еще есть куда расти в «Спартаке»

Агент: «Рассказов отказался от предложения из Италии, ему еще есть куда расти в «Спартаке»

18 мая 2020, 21:22
19

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиент пока не собирается переходить в европейский клуб.

«Интерес к Рассказову от «Аугсбурга»? Он игрок «Спартака», у него действующий контракт, и он никуда не собирается. Желание попробовать когда-то себя в Европе у него есть. Но для этого много чего должно случиться. Просто не надо поднимать из-за этого шумиху и делать «Аугсбург» «Баварией».

По нему еще было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть куда расти в «Спартаке», – сказал агент.

  • 22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (19)
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CSKA471
1589826524
Ну это значит все
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bset
1589827576
Пока не самая высокая зарплата в Спартаке, еще есть, куда расти. А потом в Зенит можно перейти.
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general.lizyukov
1589829763
Есть куда расти - вширь, что ли? Езжай и учись работать, пахать, а не выхаживай зарплату.
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Маленький
1589830216
Ну да. Не Ювентус, не Бавария, лучше завершать карьеру в чем то типо сочи, потому что сначала было куда расти, а потом никому нахер не нужен
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Mityai90
1589831480
Вот они плоды лимита.
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New Life
1589832502
Никто не заплатит сопляку такие бабки, которые он имеет в Спартаке из-за долбаного лимита.
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GreyDM
1589837626
по-моему середняк бундеслиги- это и есть рост. но загвоздка в том,что в германии пахать надо, а наши молодые привыкли за просто так большие деньги получать))) тот, кто расти как профессионал хочет,не думал бы ни минуты...
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житель СПб
1589843986
Глупость, конечно, ради денег сидеть на ... ровно. Потом будет поздно.
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vladimir-7
1589868253
Рассказову никто и ничего не предлагал, но всё равно он всем отказал.
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zigbert
1589898991
Не нужно ему сейчас ехать за границу. И больше думать о повышении своего уровня в Спартаке.
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