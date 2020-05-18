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    Агент: «Рассказов отказался от предложения из Италии, ему еще есть куда расти в «Спартаке»

    Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиент пока не собирается переходить в европейский клуб.

    «Интерес к Рассказову от «Аугсбурга»? Он игрок «Спартака», у него действующий контракт, и он никуда не собирается. Желание попробовать когда-то себя в Европе у него есть. Но для этого много чего должно случиться. Просто не надо поднимать из-за этого шумиху и делать «Аугсбург» «Баварией».

    По нему еще было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть куда расти в «Спартаке», – сказал агент.

    • 22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +146

      Маленький 53 секунды назад

      Ну да. Не Ювентус, не Бавария, лучше завершать карьеру в чем то типо сочи, потому что сначала было куда расти, а потом никому нахер не нужен

      0
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      Рейтинг: +2144

      general.lizyukov 8 минут назад

      Есть куда расти - вширь, что ли? Езжай и учись работать, пахать, а не выхаживай зарплату.

      0
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      Рейтинг: +10417

      KLIM777 25 минут назад

      очень перспективный игрок правой бровки. если будет чепуховец ещенко играть, то надо сваливать.

      1
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      Рейтинг: +14665

      bset 44 минуты назад

      Пока не самая высокая зарплата в Спартаке, еще есть, куда расти. А потом в Зенит можно перейти.

      0
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      Рейтинг: -97

      Фанат Рубина 50 минут назад

      Если бы был нормальным агентом то тебе было бы выгодно чтобы он перешел, ибо ты получал бы бонус... а раз не перешел значит тебе от спартака был занос типа бонус чтобы ты его уговорил не переходить... Вообщем говно ты а не агент и вы убиваете весь рос футбол так... уроды

      1
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      Рейтинг: +1006

      CSKA471 1 час назад

      Ну это значит все

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