Агент: «Рассказов отказался от предложения из Италии, ему еще есть куда расти в «Спартаке»

Ну да. Не Ювентус, не Бавария, лучше завершать карьеру в чем то типо сочи, потому что сначала было куда расти, а потом никому нахер не нужен
Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиент пока не собирается переходить в европейский клуб.
«Интерес к Рассказову от «Аугсбурга»? Он игрок «Спартака», у него действующий контракт, и он никуда не собирается. Желание попробовать когда-то себя в Европе у него есть. Но для этого много чего должно случиться. Просто не надо поднимать из-за этого шумиху и делать «Аугсбург» «Баварией».
По нему еще было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть куда расти в «Спартаке», – сказал агент.
- 22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.