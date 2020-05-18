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    Рахимич – о победе в Кубке УЕФА: «Мы порадовали всю Россию. Но осознал это только после карьеры»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич объяснил, что для него значит победа в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Босниец осознал ее только после карьеры.

    – ЦСКА принес первый еврокубковый трофей российскому футболу. Когда вы осознали, что сотворили историю?

    – Тогда мы не понимали, что сделали. В тот вечер, когда состоялся матч со «Спортингом», вся Россия болела за нас. Думаю, мы порадовали всю страну. Это было очень приятно. Но осознается такое только потом, когда человек уже заканчивает с футболом.

    • Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год.
    • Он взял с командой пять чемпионств, семь кубков страны.
    • Сейчас Рахимич работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.

    Источник: «Р-Спорт»

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