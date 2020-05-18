Рахимич – о победе в Кубке УЕФА: «Мы порадовали всю Россию. Но осознал это только после карьеры»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич объяснил, что для него значит победа в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Босниец осознал ее только после карьеры.
– ЦСКА принес первый еврокубковый трофей российскому футболу. Когда вы осознали, что сотворили историю?
– Тогда мы не понимали, что сделали. В тот вечер, когда состоялся матч со «Спортингом», вся Россия болела за нас. Думаю, мы порадовали всю страну. Это было очень приятно. Но осознается такое только потом, когда человек уже заканчивает с футболом.
- Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год.
- Он взял с командой пять чемпионств, семь кубков страны.
- Сейчас Рахимич работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.
Источник: «Р-Спорт»