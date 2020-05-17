Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    «Чертаново» презентовал Геркусу именной VIP-абонемент на следующий сезон. Ранее он назвал москвичей пластмассовым эрзац-клубом

    «Чертаново» подарило бывшему президенту «Локомотива» Илье Геркусу именной абонемент на следующий сезон. Планируется, что он начнется для москвичей 2 августа.

    Геркус ранее сказал, что «Чертаново» – пластмассовый эрзац-клуб, которому нечего делать в высшем дивизионе.

    • В следующем сезоне ФНЛ «Чертаново» планирует играть в «Лужниках».
    • В последнем сезоне москвичи заняли третье место.
    • Геркус не работает в футболе с 2018 года.

    Источник: твиттер «Чертаново»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98841
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76641
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru