«Чертаново» презентовал Геркусу именной VIP-абонемент на следующий сезон. Ранее он назвал москвичей пластмассовым эрзац-клубом

«Чертаново» подарило бывшему президенту «Локомотива» Илье Геркусу именной абонемент на следующий сезон. Планируется, что он начнется для москвичей 2 августа.

Геркус ранее сказал, что «Чертаново» – пластмассовый эрзац-клуб, которому нечего делать в высшем дивизионе.

В следующем сезоне ФНЛ «Чертаново» планирует играть в «Лужниках».

В последнем сезоне москвичи заняли третье место.

Геркус не работает в футболе с 2018 года.