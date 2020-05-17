«Чертаново» презентовал Геркусу именной VIP-абонемент на следующий сезон. Ранее он назвал москвичей пластмассовым эрзац-клубом

«Чертаново» подарило бывшему президенту «Локомотива» Илье Геркусу именной абонемент на следующий сезон. Планируется, что он начнется для москвичей 2 августа.
Геркус ранее сказал, что «Чертаново» – пластмассовый эрзац-клуб, которому нечего делать в высшем дивизионе.
- В следующем сезоне ФНЛ «Чертаново» планирует играть в «Лужниках».
- В последнем сезоне москвичи заняли третье место.
- Геркус не работает в футболе с 2018 года.
Приглашаем Илью Леонидовича Геркуса @ilgerkus в Лужники на наши матчи @FNLeague в сезоне 2020-2021. pic.twitter.com/imCEIUd8Ea— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) May 17, 2020