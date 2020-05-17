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    Экс-тренер сборной Египта Рамзи: «Салах в 2018 году отказал «Реалу»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в 2018 году мог перейти в мадридский «Реал». Об этом рассказал бывший тренер сборной Египта Хани Рамзи.

    «В марте 2018 года Салах сказал мне, что получил предложение от «Реала». Предложение было хорошим, Мохамед обсудил его со мной и Эктором Купером (главным тренером сборной Египта в 2018 году – прим «Бомбардир») и решил отказать. В «Ливерпуле» он чувствовал себя комфортно», – приводит слова Рамзи Marca.

    • Салах играет в Ливерпуле с 2017 года.
    • В 2018 году египтянин поучаствовал в чемпионате мира в России.
    • «Ливерпуль» сейчас с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: Marca

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