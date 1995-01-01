Фарфан – о заражении коронавирусом: «Чувствую себя хорошо, смотрю футбол»

У латинов в стране за справку можно и заплатить. А мазки можно за 1000 долларов и подменить
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. На восстановление ему понадобится не меньше трех недель.
«Спасибо всем за заботу. Чувствую себя хорошо, я спокоен. Нахожусь дома в изоляции, смотрю футбол. Скоро увидимся», – написал Фарфан в социальной сети.
- Фарфан с «Локомотивом» брал чемпионство.
- Контракт перуанца истекает летом.
- РПЛ планируют возобновить 21 июня.