Фарфан – о заражении коронавирусом: «Чувствую себя хорошо, смотрю футбол»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. На восстановление ему понадобится не меньше трех недель.

«Спасибо всем за заботу. Чувствую себя хорошо, я спокоен. Нахожусь дома в изоляции, смотрю футбол. Скоро увидимся», – написал Фарфан в социальной сети.