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    Фарфан – о заражении коронавирусом: «Чувствую себя хорошо, смотрю футбол»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. На восстановление ему понадобится не меньше трех недель.

    «Спасибо всем за заботу. Чувствую себя хорошо, я спокоен. Нахожусь дома в изоляции, смотрю футбол. Скоро увидимся», – написал Фарфан в социальной сети.

    • Фарфан с «Локомотивом» брал чемпионство.
    • Контракт перуанца истекает летом.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: инстаграм Джефферсона Фарфана

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1368

      Genz 1 час назад

      У латинов в стране за справку можно и заплатить. А мазки можно за 1000 долларов и подменить

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