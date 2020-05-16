Кержаков: «Сезон РПЛ лучше было завершить. Длительная пауза приведeт к серьезным травмам»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает ошибочным решение исполкома РФС доиграть чемпионат и Кубок России.

«Всем придeтся очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии специфической игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведeт к серьeзным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было бы завершить и спокойно готовиться к следующему», – сказал Кержаков.