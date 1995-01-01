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    Кержаков: «Сезон РПЛ лучше было завершить. Длительная пауза приведeт к серьезным травмам»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает ошибочным решение исполкома РФС доиграть чемпионат и Кубок России.

    «Всем придeтся очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии специфической игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведeт к серьeзным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было бы завершить и спокойно готовиться к следующему», – сказал Кержаков.

    • Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.
    • Турнир должен завершиться 22 июля.
    • Оставшиеся матчи Кубка России пройдут в период с 24 июня по 25 июля.

    Источник: RT

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +56490

      Chernyi Lis 41 минуту назад

      да пусть все травмируются на хрен..если такие врачи и сами неженки..

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      Рейтинг: -30

      Волька 2 часа назад

      Все бомжи недалекие умом радимов,шировов,теперь "кривая нога"керж

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