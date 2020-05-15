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  • «Локомотив»: «Дюков сказал, что, если РПЛ вновь прервут, итоги подведут по текущим результатам. Тогда начинать зачем?»

«Локомотив»: «Дюков сказал, что, если РПЛ вновь прервут, итоги подведут по текущим результатам. Тогда начинать зачем?»

15 мая 2020, 20:32
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков задал ряд вопросов РФС в связи с решением возобновить сезон РПЛ 21 июня. Функционер переживает, что игроки могут заразиться коронавирусом.

— Протокола (медицинский) мы не видели и что в нем написано, мы не знаем, потому что он не приходил в наш клуб и ряд других. Поэтому как все это выполнить, мы не знаем.

— Как будет организован тренировочный процесс?

— В ряде регионов уже можно тренироваться, а в ряде — нельзя. Означает ли это, что часть команд преступает к тренировкам сейчас, а часть преступит значительно позже? Как в этом случае соблюдается спортивный принцип?

Другой вопрос — что будем делать, если игрок заболеет во время тренировочного процесса? Коронавирус — серьезное вредное заболевание, которое поражает легкие. Для профессионального спортсмена означает практически крест на карьере. Что в этом случае он будет делать?

— Какие видите варианты?

— РФС за свой счет всех застрахует на крупную сумму, или это опять — расходы клуба? Если заразившийся футболист подаст иск, то кому он его адресует — клубу или РФС?

Александр Валерьевич Дюков сказал, что, если чемпионат будет прерван, итоги будут подведены по текущим результатам. Тогда начинать зачем?

— Вероятно, сказалась позитивная динамика в Европе, где скоро возобновится Бундеслига и Примера.

— Я — только за, но, если приняли решение возобновлять, тогда нужно брать на себя ответственность и, прежде всего, ответить на целый ряд вопросов, которые есть у клубов. Обычно их задают до принятия решения. Меня больше всего интересует, как мы будем соблюдать спортивный принцип в плане тренировочного процесса.

РФС договорится с губернаторами о том, что всех клубам разрешат тренироваться в полном объеме уже с завтрашнего дня, или будет контролировать, чтобы никто не выходил на тренировку до даты, когда все будут вправе возобновить занятия?

  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
  • По всему миру от инфекции умерло более 302000 человек.
  • Лидирует в чемпионате «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дюков Александр
Комментарии (6)
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Хейтер Аларм
1589564643
они там в Локо совсем уже поехали? То есть, по их мнению, мы больше не увидим на поле Дибалу, десяток игроков Аталанты и других переболевших коронавирусом футболистов?
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фанат джигурды
1589569239
Нет, уж!!!!!!!! Дайте бакланскому Николичу показать класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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JTherry
1589571576
Мещеряков уже и в штаны успел наложить, боится слететь со второго места с новым тренером-загадкой...
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Garrincha58
1589618457
значит Дибала закончит с футболом?
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