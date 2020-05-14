Это’О: «Три лучших форварда в истории? Месси, Роналдиньо, Роналдо»

Как бы я не относился к Кришу, плохо или хорошо, он однозначно в топ три. Он действительно бомбардир один из лучших в истории , а Роналдиньо далеко не форвард, хотя играл он конечно красивее Криша на много.....
Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О назвал трех лучших нападающих.
«Три лучших форварда в истории? Очень тяжело выбрать, но я назову Лионеля Месси, Роналдиньо и Роналдо», – выбрал Это'О.
- Вместе с Роналдиньо и Месси камерунец выступал в «Барселоне».
- За время выступления за каталонцев Это'О выиграл три чемпиоства, кубок Испании и две Лиги чемпионов.