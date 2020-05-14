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    Это’О: «Три лучших форварда в истории? Месси, Роналдиньо, Роналдо»

    Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О назвал трех лучших нападающих.

    «Три лучших форварда в истории? Очень тяжело выбрать, но я назову Лионеля Месси, Роналдиньо и Роналдо», – выбрал Это'О.

    • Вместе с Роналдиньо и Месси камерунец выступал в «Барселоне».
    • За время выступления за каталонцев Это'О выиграл три чемпиоства, кубок Испании и две Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +858

      Psih86 5 минут назад

      Как бы я не относился к Кришу, плохо или хорошо, он однозначно в топ три. Он действительно бомбардир один из лучших в истории , а Роналдиньо далеко не форвард, хотя играл он конечно красивее Криша на много.....

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      Рейтинг: +1045

      Cleaner 1 час назад

      А Марадона и Пеле так, где то в сторонке курят...

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