«Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке». Рабьо иронично ответил «Ювентусу»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо иронично отреагировал на информацию о возможном конфликте между клубом и игроком.
25-летний полузащитник выложил снимок из дома и подписал его: «Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке».
Ранее стало известно, что француз отказывается против снижения зарплаты в клубе, на которое игроки пошли на фоне пандемии коронавируса.
- 12 мая появилась информация, что игрок отказывается возвращаться из Франции в расположение клуба.
- Рабьо отрицает все обвинения и должен вернуться в Турин сегодня.
- В 2019-м Рабьо покинул «ПСЖ» из-за конфликта с тренером и руководством.
La Gazzetta dello Sport: Рабьо уведомил «Ювентус», что намерен задержаться во Франции на максимально долгий срок
Источник: Инстаграм Адриана Рабьо