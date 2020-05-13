«Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке». Рабьо иронично ответил «Ювентусу»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо иронично отреагировал на информацию о возможном конфликте между клубом и игроком.

25-летний полузащитник выложил снимок из дома и подписал его: «Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке».

Ранее стало известно, что француз отказывается против снижения зарплаты в клубе, на которое игроки пошли на фоне пандемии коронавируса.

12 мая появилась информация, что игрок отказывается возвращаться из Франции в расположение клуба.

Рабьо отрицает все обвинения и должен вернуться в Турин сегодня.

В 2019-м Рабьо покинул «ПСЖ» из-за конфликта с тренером и руководством.

La Gazzetta dello Sport: Рабьо уведомил «Ювентус», что намерен задержаться во Франции на максимально долгий срок