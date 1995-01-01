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    «Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке». Рабьо иронично ответил «Ювентусу»

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо иронично отреагировал на информацию о возможном конфликте между клубом и игроком.

    25-летний полузащитник выложил снимок из дома и подписал его: «Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке».

    Ранее стало известно, что француз отказывается против снижения зарплаты в клубе, на которое игроки пошли на фоне пандемии коронавируса.

    • 12 мая появилась информация, что игрок отказывается возвращаться из Франции в расположение клуба.
    • Рабьо отрицает все обвинения и должен вернуться в Турин сегодня.
    • В 2019-м Рабьо покинул «ПСЖ» из-за конфликта с тренером и руководством.

    La Gazzetta dello Sport: Рабьо уведомил «Ювентус», что намерен задержаться во Франции на максимально долгий срок

    Источник: Инстаграм Адриана Рабьо

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