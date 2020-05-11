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    La Gazzetta dello Sport: Рабьо уведомил «Ювентус», что намерен задержаться во Франции на максимально долгий срок

    Полузащитник «Ювентуса» Адриана Рабьо не намерен возвращаться в расположение клуба в ближайшее время.

    Француз сообщил команде о том, что останется во Франции на как можно более долгий срок.

    По информации источника, «Ювентус» не доволен решением игрока, так как многие другие легионеры уже вернулись в Италию.

    • Такое решение может подтолкнуть «Ювентус» к решению о продаже Рабьо.
    • Сообщалось, что его мама хочет, чтобы он играл в АПЛ.
    • В 2019 Рабьо покинул «ПСЖ» из-за конфликта с тренером и руководством.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1836

      giluxa1963 11 минут назад

      рыба ищет где глубже

      0
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      Рейтинг: +1559

      Dizayner 26 минут назад

      ему лучше в мыльных операх сниматься, вместе с мамой в главных ролях, нафиг им футбол сдался непонятно

      0
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      Рейтинг: +2231

      Masteralex 38 минут назад

      ну они сами знали что можно ожидать от этого мудака, он делал так и в прошлом клубе и в позапрошлом, можно поздравить, получили то, что ожидали

      а теперь надо купить ещё одного чмошного мудака - Погба, чтобы он через полгода сделал какую-нибудь подставу тренеру и начал в СМИ говорить, что больше не наденет майку Ювентуса из-за того что поругался с тренером :)

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