La Gazzetta dello Sport: Рабьо уведомил «Ювентус», что намерен задержаться во Франции на максимально долгий срок

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо не намерен возвращаться в расположение клуба в ближайшее время.

Француз сообщил команде о том, что останется во Франции на как можно более долгий срок.

По информации источника, «Ювентус» недоволен решением игрока, так как многие другие легионеры уже вернулись в Италию.