La Gazzetta dello Sport: Рабьо уведомил «Ювентус», что намерен задержаться во Франции на максимально долгий срок

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо не намерен возвращаться в расположение клуба в ближайшее время.
Француз сообщил команде о том, что останется во Франции на как можно более долгий срок.
По информации источника, «Ювентус» недоволен решением игрока, так как многие другие легионеры уже вернулись в Италию.
- Такое решение может подтолкнуть «Ювентус» к продаже Рабьо.
- Сообщалось, что его мама хочет, чтобы он играл в АПЛ.
- В 2019-м Рабьо покинул «ПСЖ» из-за конфликта с тренером и руководством.
Источник: La Gazzetta dello Sport