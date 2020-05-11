Евсеев: «Кнут и пряник должны быть у каждого тренера»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о важности применения психологических приемов в футболе.
«Сейчас в моем алфавите сразу две буквы – Ь и Ъ. Мягкий и твёрдый знак. Те самые кнут и пряник, которые должны быть у каждого тренера. В нашей работе это очень важно. Тренеру надо быть психологом.
Я сейчас не подменяю одно другим, тренер никогда не станет профессиональным психологом, если только не решит сменить профессию. Но если ты хочешь управлять большим коллективом, где все люди амбициозные, где высока конкуренция, то надо уметь и закрутить гайки, и наоборот поощрить игроков. Самые простые способы это дать лишний выходной или быть строже, если пошла серия неудачных матчей. Только не перегнуть палку.
Отрицательные эмоции конечного результата не дадут. И если будешь говорить игроку, что он плохой, то ничего не получится. Скажи по другому: не ты плохой, а ты сыграл плохо. Это очень интересно: искать подход к игроками, видеть, как они воспринимают похвалу и критику», – написал 44-летний специалист в инстаграме.
- Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
- По итогам 22 туров башкирская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.