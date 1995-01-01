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    Джикия: «С весом у меня всегда были проблемы, но сейчас вешу меньше, чем в марте»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о тренировочном процессе в домашних условиях, а также отметил, что внимательно следит за своим весом.

    – Есть тренировки, которые контролируются специальными датчиками, – например, когда работаем на велотренажере. Все данные поступают тренерам. Бывает, что подключаемся к Zoom, как это сейчас модно, и тренер по видео следит за тем, как выполняем упражнения. Если что – вносит корректировки. А многие вещи делаем самостоятельно – без контроля. Это стандартные упражнения – пресс, спина и так далее. То, что можешь выполнить сам без всяких датчиков и наблюдений.

    – Как дела с весом? Не появилось лишнего на самоизоляции?

    – Вес держу. Ситуация непонятная, не знаю, когда начнем тренироваться, так что стоит в этом плане за собой следить и быть наготове. С весом у меня всегда были небольшие проблемы, поэтому я очень внимательно за этим слежу. Скажу больше – такого хорошего результата у меня в этом сезоне еще не было! Сейчас вешу меньше, чем в марте. Главное продержаться до возобновления тренировок и не сорваться.

    • В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 28 матчей и забил один гол.
    • Московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат может возобновиться в июне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1109

      acor94 2 минуты назад

      конечно, зп уменьшили, денег нет, вот и сидит голодает бедняга

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      Рейтинг: +853

      New Life 19 минут назад

      Следи, чтобы вес был чемпионский.))

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