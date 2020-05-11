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  • Джикия: «С весом у меня всегда были проблемы, но сейчас вешу меньше, чем в марте»

Джикия: «С весом у меня всегда были проблемы, но сейчас вешу меньше, чем в марте»

11 мая 2020, 11:19
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о тренировочном процессе в домашних условиях, а также отметил, что внимательно следит за своим весом.

– Есть тренировки, которые контролируются специальными датчиками, – например, когда работаем на велотренажере. Все данные поступают тренерам. Бывает, что подключаемся к Zoom, как это сейчас модно, и тренер по видео следит за тем, как выполняем упражнения. Если что – вносит корректировки. А многие вещи делаем самостоятельно – без контроля. Это стандартные упражнения – пресс, спина и так далее. То, что можешь выполнить сам без всяких датчиков и наблюдений.

– Как дела с весом? Не появилось лишнего на самоизоляции?

– Вес держу. Ситуация непонятная, не знаю, когда начнем тренироваться, так что стоит в этом плане за собой следить и быть наготове. С весом у меня всегда были небольшие проблемы, поэтому я очень внимательно за этим слежу. Скажу больше – такого хорошего результата у меня в этом сезоне еще не было! Сейчас вешу меньше, чем в марте. Главное продержаться до возобновления тренировок и не сорваться.

  • В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 28 матчей и забил один гол.
  • Московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Чемпионат может возобновиться в июне.

Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

Джикия – о доигровке РПЛ: «За 8 туров «Спартак» может подняться вверх по турнирной таблице»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (2)
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New Life
1589190958
Следи, чтобы вес был чемпионский.))
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acor94
1589191988
конечно, зп уменьшили, денег нет, вот и сидит голодает бедняга
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