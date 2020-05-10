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  • Игроки «Ислочи» и «Белшины» вышли на матч с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Игроки «Ислочи» и «Белшины» вышли на матч с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

10 мая 2020, 15:43
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В эти минуты проходит матч восьмого тура чемпионата Белоруссии между «Ислочью» и «Белшиной». Игроки перед игрой почтили память ветеранов Великой Отечественной войны.

Футболисты вышли на матч с портретами участников войны. Видеоролик доступен ниже.

  • Вчера, 9 мая, празднуется годовщина окончания Великой Отечественной войны.
  • Из-за пандемии коронавируса ряд праздничных мероприятий в России был отменен.
  • СССР в войне потерял более 26 миллионов человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (1)
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Граф2019
1589183098
это святое...
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