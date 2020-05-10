Игроки «Ислочи» и «Белшины» вышли на матч с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

В эти минуты проходит матч восьмого тура чемпионата Белоруссии между «Ислочью» и «Белшиной». Игроки перед игрой почтили память ветеранов Великой Отечественной войны.
Футболисты вышли на матч с портретами участников войны. Видеоролик доступен ниже.
- Вчера, 9 мая, празднуется годовщина окончания Великой Отечественной войны.
- Из-за пандемии коронавируса ряд праздничных мероприятий в России был отменен.
- СССР в войне потерял более 26 миллионов человек.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»