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    Игроки «Ислочи» и «Белшины» вышли на матч с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

    В эти минуты проходит матч восьмого тура чемпионата Белоруссии между «Ислочью» и «Белшиной». Игроки перед игрой почтили память ветеранов Великой Отечественной войны.

    Футболисты вышли на матч с портретами участников войны. Видеоролик доступен ниже.

    • Вчера, 9 мая, празднуется годовщина окончания Великой Отечественной войны.
    • Из-за пандемии коронавируса ряд праздничных мероприятий в России был отменен.
    • СССР в войне потерял более 26 миллионов человек.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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