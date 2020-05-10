Влашич: «Никогда не сомневался, что могу играть в любой лиге. Я набрал опыта, через многое прошел»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич полагает, что готов играть в любой лиге. В РПЛ хорват переехал из АПЛ.

«Никогда не сомневался, что смогу играть в любой лиге мира. Раньше я просто не был готов к вызовам, которые несет в себе переезд в другую страну. Теперь же готов играть везде. Я набрал опыта, прошел через многое, стал сильнее физически.

У меня нет проблем сейчас. Буду играть за ЦСКА в следующем сезоне, сделаю все возможное для титула, а затем подниму свою ценность на Евро», – сказал Влашич Sportske Novosti.