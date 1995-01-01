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    Влашич: «Никогда не сомневался, что могу играть в любой лиге. Я набрал опыта, через многое прошел»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич полагает, что готов играть в любой лиге. В РПЛ хорват переехал из АПЛ.

    «Никогда не сомневался, что смогу играть в любой лиге мира. Раньше я просто не был готов к вызовам, которые несет в себе переезд в другую страну. Теперь же готов играть везде. Я набрал опыта, прошел через многое, стал сильнее физически.

    У меня нет проблем сейчас. Буду играть за ЦСКА в следующем сезоне, сделаю все возможное для титула, а затем подниму свою ценность на Евро», – сказал Влашич Sportske Novosti.

    • Вопрос продолжения сезона РПЛ могут решить 15 мая.
    • Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.

    Источник: Sportske Novosti

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