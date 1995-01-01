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    Влашич: «После возобновления чемпионата у ЦСКА будут проблемы с физической подготовкой»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич предупредил о проблемах, которые ждут команду в случае возобновления РПЛ. Они связаны с тем, что возможности для тренировок сейчас ограничены ввиду пандемии коронавируса.

    «У игроков ЦСКА в Москве есть большие проблемы с тренировками. Карантин очень строгий, за выход на улицу полагаются большие штрафы. Ребятам нелегко тренироваться. После возобновления сезона будут проблемы с физической подготовкой», – сказал Влашич Sportske Novosti.

    • Вопрос продолжения сезона РПЛ могут решить 15 мая.
    • Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Sportske Novosti

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