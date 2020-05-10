Влашич: «После возобновления чемпионата у ЦСКА будут проблемы с физической подготовкой»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич предупредил о проблемах, которые ждут команду в случае возобновления РПЛ. Они связаны с тем, что возможности для тренировок сейчас ограничены ввиду пандемии коронавируса.
«У игроков ЦСКА в Москве есть большие проблемы с тренировками. Карантин очень строгий, за выход на улицу полагаются большие штрафы. Ребятам нелегко тренироваться. После возобновления сезона будут проблемы с физической подготовкой», – сказал Влашич Sportske Novosti.
- Вопрос продолжения сезона РПЛ могут решить 15 мая.
- Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
Источник: Sportske Novosti