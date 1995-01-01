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    Радимов: «Когда 9 мая сообщили о победе, бабушка забила на работу, бросила лопату и... Гуляли всю ночь»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил историю своей бабушки, как она встретила День Победы 75 лет назад. Родственница Радимова была в момент объявления на сельскохозяйственных работах.

    «Часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили, бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом, побежала вперeд и… Гуляли всю ночь!

    Для меня каждый участник Великой Отечественной — Герой. Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране. С Днeм Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило памяти и благодарности. Потому что, пока помним, мы люди», – написал тренер.

    • Сегодня, 9 мая, празднуется годовщина окончания Великой Отечественной войны.
    • Из-за пандемии коронавируса ряд праздничных мероприятий отменен.
    • СССР в войне потерял более 26 миллионов человек.

    text

    Публикация от text (@radimov02) 9 Май 2020 в 9:33 PDT

    Источник: инстаграм Владислава Радимова

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