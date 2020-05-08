Потери для клубов от досрочного завершения сезона АПЛ будут больше, чем потери в случае их вылета в Чемпионшип

В понедельник, 11 мая, клубы АПЛ проведут официальное голосование по вопросу завершения сезона на нейтральных полях. Известно, что против выступают «Брайтон», «Вест Хэм».

Как пишет Sky Sports, лига перед голосованием предупредит клубы, что досрочное завершение сезона повлечет за собой больше потерь, чем повлек бы вылет любого из клубов в Чемпионшип.

Чтобы сезон возобновился на нейтральных полях, эту инициативу должны поддержать не менее 14 членов АПЛ.