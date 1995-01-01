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    Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Евгения Ловчева о договорном матче команды в 1970 году. Спортсмен заверил, что он к ситуации отношения не имеет.

    «В той игре нас душили, а я все мячи брал, не пропускал. В конце игрок «Черноморца» в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьeт, я накрываю мяч, и он ко мне обращается с ужасным криком, с матом: «Ты что сволочь делаешь?! Тебе что не сказали, что деньги не дали?!»

    Он осeкся, и тогда я понял, что действительно игра кем-то из футболистов была продана. Мы в перерыве пошли и предупредили руководителей команды, чтобы они приняли меры. И за 10 минут до конца они вышли один на один на меня и с трудом забили гол. Мне просто обидно. Как я мог деньги взять, если я все два тайма вытаскивал и все мячи брал?

    В голове у Ловчева, как раньше, так и сейчас, тараканы бегают. Я Ловчеву уже говорил, что любое твоe слово люди будут воспринимать как правду, но ты врешь много и выдумываешь, а люди тебе верят. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал», – сказал Кавазашвили «Подъему».

    • Уроженец Батуми играл за «Спартак» с 1969 по 1971 год.
    • В составе москвичей он брал чемпионат СССР.
    • На счету Кавазашвили 29 матчей за сборную СССР..

    Источник: «Подъем»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +13069

      vka1970 8 минут назад

      Вот за что уважаю Анзора, так за его прямоту.
      Чуть что, достаётся и Федуну и его шополизам и руководителям команды(По Измайлову с его схемами Анзор не зря прокатывался) и игрокам если совсем начудили.Тем более, что в совете ветеранов Анзор ни когда не состоял и денег оттуда ни разу не получал.То есть реально независимый человек.Так что Кавазашвили верю безоговорочно, а Ловчев последнее уважение потерял когда один из первых начал гнать из команды Массимо.Подонок, трус и мерзавец этот Ловчев.

      3
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      Рейтинг: +14765

      sssrspartak 9 минут назад

      очередной вброс для главных пидоров сайта аларма и бората!очень стыдно за сайт и тьфу в харю ******!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      sssrmudak 11 минут назад

      Желуди ! - в ПФЛ !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2315

      alarm 12 минут назад

      позор продажным тарасовским шл*хам! дезеувы с самого основания клуба!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2315

      alarm 14 минут назад

      где главный тарасовский урюк, как он сам себя называет?
      эй, рыло трусливое, вылезай! позор спартаку!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2315

      alarm 14 минут назад

      бывшие хряки визжат друг на друга, кто больше денег получил за продажную игру. позор!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5940

      Сильвербой 40 минут назад

      Мухи насрали в голову, нашему Серафимычу!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +818

      New Life 41 минуту назад

      Что-то все как то сомнительно. Зачем Ловчев поднял муть со дна ? Ни с того ни с сего, врядли. пид@р- тролли проплатили что-ли ?

      3
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      Рейтинг: +3050

      Борат 44 минуты назад

      Стыдно за пищевиков - kakaют друг на друга и рылами в лепёхи суют ! Позор хрякам !!! Гыгы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6685

      piligrim1986 1 час назад

      просто серафимыч старенькой уже, а хайпануть охота))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1080

      IVANRUS777 > piligrim1986 34 минуты назад

      Ахаха это ты точно подметил))) Анзор все́ равно правильно его подраз..бал. За такой базар и дела отвечать нужно и не важно сколько уже минуло лет.

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