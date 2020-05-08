Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Евгения Ловчева о договорном матче команды в 1970 году. Спортсмен заверил, что он к ситуации отношения не имеет.

«В той игре нас душили, а я все мячи брал, не пропускал. В конце игрок «Черноморца» в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьeт, я накрываю мяч, и он ко мне обращается с ужасным криком, с матом: «Ты что сволочь делаешь?! Тебе что не сказали, что деньги не дали?!»

Он осeкся, и тогда я понял, что действительно игра кем-то из футболистов была продана. Мы в перерыве пошли и предупредили руководителей команды, чтобы они приняли меры. И за 10 минут до конца они вышли один на один на меня и с трудом забили гол. Мне просто обидно. Как я мог деньги взять, если я все два тайма вытаскивал и все мячи брал?

В голове у Ловчева, как раньше, так и сейчас, тараканы бегают. Я Ловчеву уже говорил, что любое твоe слово люди будут воспринимать как правду, но ты врешь много и выдумываешь, а люди тебе верят. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал», – сказал Кавазашвили «Подъему».