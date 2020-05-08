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  • Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

8 мая 2020, 19:35
18

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Евгения Ловчева о договорном матче команды в 1970 году. Спортсмен заверил, что он к ситуации отношения не имеет.

«В той игре нас душили, а я все мячи брал, не пропускал. В конце игрок «Черноморца» в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьeт, я накрываю мяч, и он ко мне обращается с ужасным криком, с матом: «Ты что сволочь делаешь?! Тебе что не сказали, что деньги не дали?!»

Он осeкся, и тогда я понял, что действительно игра кем-то из футболистов была продана. Мы в перерыве пошли и предупредили руководителей команды, чтобы они приняли меры. И за 10 минут до конца они вышли один на один на меня и с трудом забили гол. Мне просто обидно. Как я мог деньги взять, если я все два тайма вытаскивал и все мячи брал?

В голове у Ловчева, как раньше, так и сейчас, тараканы бегают. Я Ловчеву уже говорил, что любое твоe слово люди будут воспринимать как правду, но ты врешь много и выдумываешь, а люди тебе верят. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал», – сказал Кавазашвили «Подъему».

  • Уроженец Батуми играл за «Спартак» с 1969 по 1971 год.
  • В составе москвичей он брал чемпионат СССР.
  • На счету Кавазашвили 29 матчей за сборную СССР..

Источник: «Подъем»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Черноморец Спартак Ловчев Евгений Кавазашвили Анзор
Комментарии (18)
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piligrim1986
1588956663
просто серафимыч старенькой уже, а хайпануть охота))
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New Life
1588958647
Что-то все как то сомнительно. Зачем Ловчев поднял муть со дна ? Ни с того ни с сего, врядли. пид@р- тролли проплатили что-ли ?
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Сильвербой
1588958689
Мухи насрали в голову, нашему Серафимычу!!!
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sssrmudak
1588959575
давай правду про 2017..... позор, желудеголовым ! прочищение в ПФЛ на 16 лет !
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sssrmudak
1588960441
Желуди ! - в ПФЛ !
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vka1970
1588960604
Вот за что уважаю Анзора, так за его прямоту. Чуть что, достаётся и Федуну и его шополизам и руководителям команды(По Измайлову с его схемами Анзор не зря прокатывался) и игрокам если совсем начудили.Тем более, что в совете ветеранов Анзор ни когда не состоял и денег оттуда ни разу не получал.То есть реально независимый человек.Так что Кавазашвили верю безоговорочно, а Ловчев последнее уважение потерял когда один из первых начал гнать из команды Массимо.Подонок, трус и мерзавец этот Ловчев.
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JTherry
1588961299
ай, да молодец, Анзор, вставил пистон Ловчеву!!! крышу пора чинить, Серафимыч и язык мыть по утрам, маразматик...
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Ziklop
1588963892
Ну вот и второй подтверждает что деньги платили, но видно не всем.
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Маленький
1588964883
Что он пол века ждал?
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Hektor 84
1589063677
От Ловчева как и от Бубнова говнецом попахивает.
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