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    «Ювентус» начал переговоры по трансферу Жоржиньо

    «Ювентус» ведет переговоры о переходе полузащитника «Челси» Жоржиньо.

    Туринцы готовы отдать за футболиста 40 миллионов евро. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри видит хавбека в той же роли, какую отводил ему во время работы в «Наполи» и «Челси» – в глубине полузащиты.

    Чтобы освободить место для Жоржиньо в зарплатной ведомости, «Ювентус» может продать Гонсало Игуаина или Федерико Бернардески.

    • В этом сезоне Жоржиньо провел в АПЛ 26 игр, забив четыре мяча.
    • Рыночная стоимость игрока – 52 миллиона евро.

    Источник: The National

    Ежедневная англоязычная газета, издаваемая в Абу-Даби.

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1556

      Dizayner 18 минут назад

      мариновать разве что на лавке, нахер кому он сдался

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      Ответить
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      Рейтинг: +621

      кто там 1 час назад

      Ага. Челси его покупал за 57, а продаст блюве за 40. совсем старуха попутала.

      0
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