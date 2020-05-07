«Ювентус» начал переговоры по трансферу Жоржиньо

«Ювентус» ведет переговоры о переходе полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Туринцы готовы отдать за футболиста 40 миллионов евро. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри видит хавбека в той же роли, какую отводил ему во время работы в «Наполи» и «Челси» – в глубине полузащиты.

Чтобы освободить место для Жоржиньо в зарплатной ведомости, «Ювентус» может продать Гонсало Игуаина или Федерико Бернардески.