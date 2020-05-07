«Манчестер Юнайтед» может отложить трансфер Санчо на следующий год

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с переносом покупки вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо на лето 2021 года.

По информации Mirror, английский клуб в условиях кризиса не готов платить за 20-летнего футболиста в ближайшее межсезонье более 100 миллионов фунтов, которые требуют немцы.

При этом в «МЮ» уверены, что конкуренты в лице «Ливерпуля» и «Челси» также не потянут трансфер англичанина.