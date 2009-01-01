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    «Манчестер Юнайтед» может отложить трансфер Санчо на следующий год

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с переносом покупки вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо на лето 2021 года.

    По информации Mirror, английский клуб в условиях кризиса не готов платить за 20-летнего футболиста в ближайшее межсезонье более 100 миллионов фунтов, которые требуют немцы.

    При этом в «МЮ» уверены, что конкуренты в лице «Ливерпуля» и «Челси» также не потянут трансфер англичанина.

    • В текущем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 19 ассистов в 35 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Mirror

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      mig28 18 секунд назад

      Зря...конкуренты заберут

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