Директор «Чертаново» Ларин: «ФНЛ, ПФЛ, детско-юношескому футболу гораздо лучше играть по системе «весна-осень»

Николай Ларин, директор «Чертаново», прокомментировал возможное возвращение российского футбола на систему «весна-осень». По мнению функционера, нынешняя система «осень-весна» подходит ФНЛ и ПФЛ в меньшей степени.

«Читал, что возможен переход на систему «весна-осень». Насколько понимаю, главным аргументом РПЛ за «осень-весна» было выступление в еврокубках – что легче играть достойно. Мне так кажется. По мне, этот аргумент не очень подтвердился. Если взять этот сезон, у нас неудачное выступление в еврокубках.

РПЛ не должна забывать, что футболисты ниоткуда не появляются, они берутся из ПФЛ, ФНЛ, детско-юношеского футбола. Для них всех гораздо лучше играть по системе «весна-осень». Взять хотя бы бюджеты: они составляются не на сезон, а на календарный год. Из-за этого у команд возникали финансовые трудности.

Второй момент – это промежуток между сезонами. Когда мы вышли из ПФЛ в ФНЛ, у нас был месяц на решение организационных вопросов. По системе «весна-осень» у нас было бы три месяца, чтобы спокойно пройти лицензирование, подготовиться.

Мне кажется, аргументы [за систему «весна-осень»] есть», – сказал Ларин в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса» Вячеславом Короткиным.