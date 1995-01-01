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    Директор «Чертаново» Ларин: «ФНЛ, ПФЛ, детско-юношескому футболу гораздо лучше играть по системе «весна-осень»

    Николай Ларин, директор «Чертаново», прокомментировал возможное возвращение российского футбола на систему «весна-осень». По мнению функционера, нынешняя система «осень-весна» подходит ФНЛ и ПФЛ в меньшей степени.

    «Читал, что возможен переход на систему «весна-осень». Насколько понимаю, главным аргументом РПЛ за «осень-весна» было выступление в еврокубках – что легче играть достойно. Мне так кажется. По мне, этот аргумент не очень подтвердился. Если взять этот сезон, у нас неудачное выступление в еврокубках.

    РПЛ не должна забывать, что футболисты ниоткуда не появляются, они берутся из ПФЛ, ФНЛ, детско-юношеского футбола. Для них всех гораздо лучше играть по системе «весна-осень». Взять хотя бы бюджеты: они составляются не на сезон, а на календарный год. Из-за этого у команд возникали финансовые трудности.

    Второй момент – это промежуток между сезонами. Когда мы вышли из ПФЛ в ФНЛ, у нас был месяц на решение организационных вопросов. По системе «весна-осень» у нас было бы три месяца, чтобы спокойно пройти лицензирование, подготовиться.

    Мне кажется, аргументы [за систему «весна-осень»] есть», – сказал Ларин в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса» Вячеславом Короткиным.

    • О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорили в ФИФА.
    • В России система «весна-осень» действовала до 2011 года.
    • Евросезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      lopatinataniarv 2 минуты назад

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      Рейтинг: +1610

      житель СПб 13 минут назад

      Всем это понятно! И об интересах страны, именно российского футбола и надо думать!

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      Рейтинг: +56

      Йост 28 минут назад

      Это будет выгодно и РПЛ, только они этого еще не поняли. Ведь из-за 4-5 клубов, что играют в еврокубках, пострадал весь остальной наш футбол. Вопрос кому это выгодно? Ответ один - кто набивает себе от этого карманы.

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