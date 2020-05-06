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  • Директор «Чертаново» Ларин: «ФНЛ, ПФЛ, детско-юношескому футболу гораздо лучше играть по системе «весна-осень»

Директор «Чертаново» Ларин: «ФНЛ, ПФЛ, детско-юношескому футболу гораздо лучше играть по системе «весна-осень»

6 мая 2020, 20:55
4

Николай Ларин, директор «Чертаново», прокомментировал возможное возвращение российского футбола на систему «весна-осень». По мнению функционера, нынешняя система «осень-весна» подходит ФНЛ и ПФЛ в меньшей степени.

«Читал, что возможен переход на систему «весна-осень». Насколько понимаю, главным аргументом РПЛ за «осень-весна» было выступление в еврокубках – что легче играть достойно. Мне так кажется. По мне, этот аргумент не очень подтвердился. Если взять этот сезон, у нас неудачное выступление в еврокубках.

РПЛ не должна забывать, что футболисты ниоткуда не появляются, они берутся из ПФЛ, ФНЛ, детско-юношеского футбола. Для них всех гораздо лучше играть по системе «весна-осень». Взять хотя бы бюджеты: они составляются не на сезон, а на календарный год. Из-за этого у команд возникали финансовые трудности.

Второй момент – это промежуток между сезонами. Когда мы вышли из ПФЛ в ФНЛ, у нас был месяц на решение организационных вопросов. По системе «весна-осень» у нас было бы три месяца, чтобы спокойно пройти лицензирование, подготовиться.

Мне кажется, аргументы [за систему «весна-осень»] есть», – сказал Ларин в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса» Вячеславом Короткиным.

  • О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорили в ФИФА.
  • В России система «весна-осень» действовала до 2011 года.
  • Евросезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Чертаново
Комментарии (4)
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Йост
1588793160
Это будет выгодно и РПЛ, только они этого еще не поняли. Ведь из-за 4-5 клубов, что играют в еврокубках, пострадал весь остальной наш футбол. Вопрос кому это выгодно? Ответ один - кто набивает себе от этого карманы.
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житель СПб
1588794064
Всем это понятно! И об интересах страны, именно российского футбола и надо думать!
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New Life
1588799814
Обязательно надо вернуться на весна-осень. Насчет еврокубков - пустой базар, это доказано практикой. Просто спортивным начальничкам летом хочется забросить футбол ради отдыха на даче и заграничных пляжей - вот и вся подноготная осень-весны.
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Hektor 84
1588863556
Так в нашей стране по такой схеме и надо играть, учитывая климатические условия. В Германии и Франции уже давно задумываются проводить чемп по такой схеме. Ввиду высокой травматичности футболистов в зимний период.
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