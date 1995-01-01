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    Прядкин: «Возобновление РПЛ 21 июня – оптимальный вариант»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин вновь сказал, что возобновление турнира намечено на 21 июня. Большинство клубов уже выступили за эту дату.

    «Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряжeнную ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных, это оптимальный вариант», – сказал Прядкин «Матч ТВ».

    • Сезон в России прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 251000 человек.
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    Источник: «Матч ТВ»

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