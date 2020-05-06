Врач «Сельты»: «Смолов приехал из страны, которая в принципе неопасна»

Представитель медицинского штаба «Сельты» Гарсия Кота высказался о возвращении нападающего Федора Смолова из России.

«Систо и Смолов приехали из своих стран, которые в принципе неопасны.

Они пройдут тесты, и спустя несколько дней после обработки результатов, мы отследим их состояние.

Исключать риск никогда нельзя, даже с вакциной», – заявил врач.