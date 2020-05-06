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    Врач «Сельты»: «Смолов приехал из страны, которая в принципе неопасна»

    Представитель медицинского штаба «Сельты» Гарсия Кота высказался о возвращении нападающего Федора Смолова из России.

    «Систо и Смолов приехали из своих стран, которые в принципе неопасны.

    Они пройдут тесты, и спустя несколько дней после обработки результатов, мы отследим их состояние.

    Исключать риск никогда нельзя, даже с вакциной», – заявил врач.

    • В России по данным на 5 мая число заболевших от COVID-19 достигло 155370 человек.
    • Умер 1451 пациент.

    Источник: Mundo Celeste

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    06.05.2020 08:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 мая 2020, 15:05

      Опасно и у нас. Зараженных выявили бы больше если бы в регионах проводилось тестирование в достаточном количестве.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 6 мая 2020, 16:55

      Это в России не опасно, когда заражаются в каждый день по 10 тысяч???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 мая 2020, 11:18

      Ну его наверное уже уволили, с позором!? Изменник Родины, все дела!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 6 мая 2020, 09:38

      Верно, Россия в принципе не опасна. Мы мирные люди, и бронепоезд известно где.

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