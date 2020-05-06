Врач «Сельты»: «Смолов приехал из страны, которая в принципе неопасна»

Опасно и у нас. Зараженных выявили бы больше если бы в регионах проводилось тестирование в достаточном количестве.
Представитель медицинского штаба «Сельты» Гарсия Кота высказался о возвращении нападающего Федора Смолова из России.
«Систо и Смолов приехали из своих стран, которые в принципе неопасны.
Они пройдут тесты, и спустя несколько дней после обработки результатов, мы отследим их состояние.
Исключать риск никогда нельзя, даже с вакциной», – заявил врач.
- В России по данным на 5 мая число заболевших от COVID-19 достигло 155370 человек.
- Умер 1451 пациент.