«Это наш счастливый день!» Семин напомнил о годовщине чемпионства «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин напомнил о годовщине завоевания московской командой чемпионства.

«5 мая 2018 года. Мы первые! Это наш счастливый день! «Локо», всех поздравляю! Будьте здоровы!» – написал Семин в своем инстаграме.

5 мая 2018 года после домашней победы над «Зенитом» в матче 29-го тура, добытого благодаря голу Эдера в концовке матча, «Локомотив» в третий раз стал чемпионом России.