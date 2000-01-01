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    «Это наш счастливый день!» Семин напомнил о годовщине чемпионства «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин напомнил о годовщине завоевания московской командой чемпионства.

    «5 мая 2018 года. Мы первые! Это наш счастливый день! «Локо», всех поздравляю! Будьте здоровы!» – написал Семин в своем инстаграме.

    • 5 мая 2018 года после домашней победы над «Зенитом» в матче 29-го тура, добытого благодаря голу Эдера в концовке матча, «Локомотив» в третий раз стал чемпионом России.

    text

    Публикация от text (@seminup) 5 Май 2020 в 2:54 PDT

    Источник: инстаграм Юрия Семина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9095

      parevg 18 минут назад

      Помню!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Весь день праздновал, а на следующий день меня побрили наголо, включая усы и брови... Проспорил, я считал, что чемпионство оформят в следующем туре, в матче с Арсеналом.

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      Рейтинг: +68

      risbichmo 20 минут назад

      Вдули лазурной голубятне на 87 минуте.

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