Холанд: «В 2025 году «Золотой мяч» возьмет Месси»

Лень было перевести остальную часть новости?
Холанду нравятся Месси и Ибрагимович. На вопрос, кто круче, Месси или Роналду, он уклонился от ответа. Про ЗМ Месси в 2025 он просто пошутил.
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд выразил мнение, кто возьмет «Золотой мяч» через пять лет. Норвежец считает, что это будет Лионель Месси.
«Месси или Криштиану Роналду? Не могу ответить на этот вопрос.
Кто возьмет «Золотой мяч» в 2025 году? Месси», – приводит слова форварда Mundo Deportivo.
- Месси брал трофей шесть раз.
- Роналду имеет пять «Золотых мячей».
- Холанд вскоре может перейти в «Реал».