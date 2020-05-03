Холанд: «В 2025 году «Золотой мяч» возьмет Месси»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд выразил мнение, кто возьмет «Золотой мяч» через пять лет. Норвежец считает, что это будет Лионель Месси.

«Месси или Криштиану Роналду? Не могу ответить на этот вопрос.

Кто возьмет «Золотой мяч» в 2025 году? Месси», – приводит слова форварда Mundo Deportivo.