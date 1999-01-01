Хименес не пропустил ни одного матча АПЛ с тех пор, как пополнил «Вулверхэмптон» в 2018 году

До сих пор удивляюсь, как его отпустил Атлетико, почему он не заиграл. Игрок топ-уровня, чисто симеоновский.
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес не пропустил ни одного матча АПЛ с лета 2018 года, когда пополнил англичан. Всего он провел в турнире 67 игр.
В течение их Хименес провел 5581 минуту, забил 26 голов и сделал 13 результативных передач. Только в трех матчах он выходил на замену.
- Хименесом интересуется мадридский «Реал».
- Хименес ранее выступал за «Атлетико».
- В текущем сезоне в его активе 22 гола и 10 ассистов в 44 матчах.