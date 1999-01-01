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    Хименес не пропустил ни одного матча АПЛ с тех пор, как пополнил «Вулверхэмптон» в 2018 году

    Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес не пропустил ни одного матча АПЛ с лета 2018 года, когда пополнил англичан. Всего он провел в турнире 67 игр.

    В течение их Хименес провел 5581 минуту, забил 26 голов и сделал 13 результативных передач. Только в трех матчах он выходил на замену.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9839

      Cules2013 2 часа назад

      До сих пор удивляюсь, как его отпустил Атлетико, почему он не заиграл. Игрок топ-уровня, чисто симеоновский.

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