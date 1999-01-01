Хименес не пропустил ни одного матча АПЛ с тех пор, как пополнил «Вулверхэмптон» в 2018 году

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес не пропустил ни одного матча АПЛ с лета 2018 года, когда пополнил англичан. Всего он провел в турнире 67 игр.

В течение их Хименес провел 5581 минуту, забил 26 голов и сделал 13 результативных передач. Только в трех матчах он выходил на замену.