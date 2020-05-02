«Давайте взглянем на это снова». «Челси» вспомнил гол Азара четырехлетней давности «Тоттенхэму»

Пресс-служба «Челси» напомнила болельщикам о голе Эдена Азара «Тоттенхэму», который он забил 2 мая 2016 года в домашнем матче АПЛ (2:2). Видео доступно ниже.

«Давайте взглянем на это снова», – подписал видео гола «Челси», через несколько минут после которого «Лестер» стал чемпионом Англии.