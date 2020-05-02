«Давайте взглянем на это снова». «Челси» вспомнил гол Азара четырехлетней давности «Тоттенхэму»

Шикарно впердолил !
Как глушаков промесу в бане !
Гыгы
Пресс-служба «Челси» напомнила болельщикам о голе Эдена Азара «Тоттенхэму», который он забил 2 мая 2016 года в домашнем матче АПЛ (2:2). Видео доступно ниже.
«Давайте взглянем на это снова», – подписал видео гола «Челси», через несколько минут после которого «Лестер» стал чемпионом Англии.
- «Челси» в том матче тренировал Гус Хиддинк.
- Азар в 2019 году перешел в «Реал».
- «Челси» в АПЛ сейчас идет четвертым.
Let's watch it again... pic.twitter.com/AJpUvpeXmL— Chelsea FC – #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) May 2, 2020