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    «Давайте взглянем на это снова». «Челси» вспомнил гол Азара четырехлетней давности «Тоттенхэму»

    Пресс-служба «Челси» напомнила болельщикам о голе Эдена Азара «Тоттенхэму», который он забил 2 мая 2016 года в домашнем матче АПЛ (2:2). Видео доступно ниже.

    «Давайте взглянем на это снова», – подписал видео гола «Челси», через несколько минут после которого «Лестер» стал чемпионом Англии.

    • «Челси» в том матче тренировал Гус Хиддинк.
    • Азар в 2019 году перешел в «Реал».
    • «Челси» в АПЛ сейчас идет четвертым.

    Источник: твиттер «Челси»

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2984

      Борат 8 минут назад

      Шикарно впердолил !
      Как глушаков промесу в бане !
      Гыгы

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