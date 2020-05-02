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  • Орлов: «Зенит» нельзя назвать чемпионом. 9 очков за восемь туров можно растерять»

Орлов: «Зенит» нельзя назвать чемпионом. 9 очков за восемь туров можно растерять»

2 мая 2020, 16:39
6

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в случае досрочного завершения сезона РПЛ «Зенит» нельзя признавать чемпионом.

– Нужно ли признать «Зенит» чемпионом досрочно? Девять очков и теоретически, и практически можно растерять за восемь туров. Это раз. А во-вторых, нужно, конечно, постараться доиграть чемпионат. Если досрочно завершить сезон, сколько сразу начнется споров и скандалов... Обязательно найдутся недовольные, которых тоже можно понять. Это точно. Возникнет очень нездоровая атмосфера в нашем футбольном сообществе...

Повторяю, надо доигрывать! Футбол нужен людям. Чтобы расцветить их жизнь. Но если карантин продлят еще на месяц, а все, похоже, к этому и идет... Не знаю... Но вот немцы не оставляют же надежд продолжить чемпионат, переносят даты, но не завершают чемпионат. Итальянцы тоже хотят играть.

– А если все-таки станет понятно, что пандемию в ближайшие месяцы мы не победим? Как тогда быть? Признать «Зенит» чемпионом?

– Нет, назвать чемпионом все-таки нельзя. Титул надо выиграть. Сейчас появляются разные предложения. Гурам Аджоев считает, что нужно зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Но все это, как говорится, математика. Если не доиграем сезон, кто-то в любом случае скажет, что это несправедливо.

Михаил Боярский считает, что «Зенит» все равно никто не догонит.

– Ну он же болельщик (смеется). Его можно понять. Я, например, как объективный спортивный журналист тоже считаю, что «Зенит» уже не отдаст первого места. Но все равно это же надо еще доказать на поле!

Вы посмотрите на «Ливерпуль». Там отрыв от второго места 25 очков. Пропасть. А Юрген Клопп, да и вся команда, руководство клуба, надеются доиграть чемпионат. Почему? Вот такая у них логика. Все должно быть узаконено. Юридически выверено.

Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1588433140
Понты не бей, тут всё понятно, Правда землякам вашим типа алярма занятно.
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general.lizyukov
1588437924
Кое-кто умудрился отыграть 11 очков и взять золото ;) так что никаких медалей народному достоянию, не заслужили )))
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vladimir-7
1588441008
Невероятно, Г.Орлов объективно начал рассуждать, может быть это только показуха.
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New Life
1588454510
Гена, тебя вылечили ! Поздравляю 1
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zigbert
1588530234
Можно только задуматься а Орлов ли это говорит?
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portero
1588531536
подождем месяцок и посмотрим куда нас кривая словоблудия заведет , заврались уже чинуши везде с короной , звиздят народ к чипизации готовят...
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