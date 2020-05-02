Орлов: «Зенит» нельзя назвать чемпионом. 9 очков за восемь туров можно растерять»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в случае досрочного завершения сезона РПЛ «Зенит» нельзя признавать чемпионом.

– Нужно ли признать «Зенит» чемпионом досрочно? Девять очков и теоретически, и практически можно растерять за восемь туров. Это раз. А во-вторых, нужно, конечно, постараться доиграть чемпионат. Если досрочно завершить сезон, сколько сразу начнется споров и скандалов... Обязательно найдутся недовольные, которых тоже можно понять. Это точно. Возникнет очень нездоровая атмосфера в нашем футбольном сообществе...

Повторяю, надо доигрывать! Футбол нужен людям. Чтобы расцветить их жизнь. Но если карантин продлят еще на месяц, а все, похоже, к этому и идет... Не знаю... Но вот немцы не оставляют же надежд продолжить чемпионат, переносят даты, но не завершают чемпионат. Итальянцы тоже хотят играть.

– А если все-таки станет понятно, что пандемию в ближайшие месяцы мы не победим? Как тогда быть? Признать «Зенит» чемпионом?

– Нет, назвать чемпионом все-таки нельзя. Титул надо выиграть. Сейчас появляются разные предложения. Гурам Аджоев считает, что нужно зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Но все это, как говорится, математика. Если не доиграем сезон, кто-то в любом случае скажет, что это несправедливо.

– Михаил Боярский считает, что «Зенит» все равно никто не догонит.

– Ну он же болельщик (смеется). Его можно понять. Я, например, как объективный спортивный журналист тоже считаю, что «Зенит» уже не отдаст первого места. Но все равно это же надо еще доказать на поле!

Вы посмотрите на «Ливерпуль». Там отрыв от второго места 25 очков. Пропасть. А Юрген Клопп, да и вся команда, руководство клуба, надеются доиграть чемпионат. Почему? Вот такая у них логика. Все должно быть узаконено. Юридически выверено.

На девять очков от «Зенита» отстают «Локомотив» и «Краснодар».

РПЛ может возобновиться в июне.

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