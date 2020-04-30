Федун подтвердил, что «Спартак-2» продолжит играть на профессиональном уровне в случае вылета в ПФЛ

Ну включит рыла дополнительный насос, качнёт ещё народной нефти на содержание убыточного проекта из второсортных рылов ! Позор тарасовской петушне ! Позор хрякам ! Гыгы
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал будущее фарм-клуба москвичей, который вылетит из ФНЛ, если сезон будет завершен досрочно.
«Да. Пока никаких изменений нет», – сказал Федун в ответ на вопрос, продолжит ли «Спартак-2» играть на профессиональном уровне в случае вылета в ПФЛ.
- Сегодня за досрочное завершение сезона в ФНЛ проголосовали большинство клубов лиги.
- Теперь это решение должен утвердить исполком РФС.
- «Спартак-2» выступает в первом дивизионе с 2015 года.