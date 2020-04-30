Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Федун подтвердил, что «Спартак-2» продолжит играть на профессиональном уровне в случае вылета в ПФЛ

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал будущее фарм-клуба москвичей, который вылетит из ФНЛ, если сезон будет завершен досрочно.

    «Да. Пока никаких изменений нет», – сказал Федун в ответ на вопрос, продолжит ли «Спартак-2» играть на профессиональном уровне в случае вылета в ПФЛ.

    • Сегодня за досрочное завершение сезона в ФНЛ проголосовали большинство клубов лиги.
    • Теперь это решение должен утвердить исполком РФС.
    • «Спартак-2» выступает в первом дивизионе с 2015 года.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.04.2020 22:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Борат 1 час назад

      Ну включит рыла дополнительный насос, качнёт ещё народной нефти на содержание убыточного проекта из второсортных рылов ! Позор тарасовской петушне ! Позор хрякам ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2349

      alarm 1 час назад

      а визгов было!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76358
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru