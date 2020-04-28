Орещук: «Карреру предлагали «Динамо» несколько раз»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера мог возглавить состав принципиального соперника.

«Бердыев в «Динамо»? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство «Динамо» вело себя очень солидно, и доверие Хохлову было полным.

Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдет. Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам себя он не предлагал, ни разговоров таких не было.

А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!» – заявил функционер.