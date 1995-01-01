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    Орещук: «Карреру предлагали «Динамо» несколько раз»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера мог возглавить состав принципиального соперника.

    «Бердыев в «Динамо»? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство «Динамо» вело себя очень солидно, и доверие Хохлову было полным.

    Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдет. Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам себя он не предлагал, ни разговоров таких не было.

    А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!» – заявил функционер.

    • Каррера работал в России с 2016 по 2018 год.
    • Итальянец взял в России чемпионство и Суперкубок.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10845

      vladimir-7 54 минуты назад

      Заканчивайте вы все эти воспоминания о Бердыеве и Каррере в частности.

      0
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      Рейтинг: +822

      Cleaner 2 часа назад

      Бердыев в Динамо - "бред полный". А Хохлов не бред?

      0
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