Орещук: «Карреру предлагали «Динамо» несколько раз»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера мог возглавить состав принципиального соперника.
«Бердыев в «Динамо»? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство «Динамо» вело себя очень солидно, и доверие Хохлову было полным.
Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдет. Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам себя он не предлагал, ни разговоров таких не было.
А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!» – заявил функционер.
- Каррера работал в России с 2016 по 2018 год.
- Итальянец взял в России чемпионство и Суперкубок.
Источник: «Чемпионат»