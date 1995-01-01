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    Медведев – о возвращении Кокорина: «До конца чемпионата переговоров вести не будем»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать возможное возвращение в клуб нападающего Александра Кокорина.

    • В феврале 29-летнего футболиста отправили в аренду в «Сочи».
    • По окончании сезона между сторонами истекает контракт.
    • Для самого форварда «Зенит» является приоритетным вариантом продолжения карьеры.

    «Я уже говорил, что до конца чемпионата мы с ни с кем переговоров вести не будем. И это относится ко всем», – сказал Медведев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10799

      vladimir-7 12 минут назад

      Какие у вас могут быть переговоры, как Газпрому сообщат из Кремля,
      так вам Газпром и прикажет. Не надо надувать щеки, у вас нет своего мнения (кроме Семака), вы шестерки поганые.

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