Какие у вас могут быть переговоры, как Газпрому сообщат из Кремля,
так вам Газпром и прикажет. Не надо надувать щеки, у вас нет своего мнения (кроме Семака), вы шестерки поганые.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать возможное возвращение в клуб нападающего Александра Кокорина.
- В феврале 29-летнего футболиста отправили в аренду в «Сочи».
- По окончании сезона между сторонами истекает контракт.
- Для самого форварда «Зенит» является приоритетным вариантом продолжения карьеры.
«Я уже говорил, что до конца чемпионата мы с ни с кем переговоров вести не будем. И это относится ко всем», – сказал Медведев.