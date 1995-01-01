Медведев – о возвращении Кокорина: «До конца чемпионата переговоров вести не будем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать возможное возвращение в клуб нападающего Александра Кокорина.

В феврале 29-летнего футболиста отправили в аренду в «Сочи».

По окончании сезона между сторонами истекает контракт.

Для самого форварда «Зенит» является приоритетным вариантом продолжения карьеры.

«Я уже говорил, что до конца чемпионата мы с ни с кем переговоров вести не будем. И это относится ко всем», – сказал Медведев.