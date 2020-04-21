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    Экс-защитник сборной Аргентины Айяла: «Месси почти не разговаривал и ходил на тренировки, потому что это было обязательно»

    Экс-защитник сборной Аргентины Роберто Айяла рассказал о том, как ведет себя нападающий «Барселоны» Лионель Месси в тренировочном процессе.

    «Месси предпочитает, чтобы с ним обращались как с равным игроком команды. Он достаточно простой человек, который сильно вырос за последнее время. Он является лидером и вне поля. Изначально, когда мы играли за сборную вместе, то почти не общались. Он ходил на тренировки, потому что это было обязательно, в противном случае оставался в своей комнате.

    Теперь он участвует во многих процессах. Месси разговаривает со своими партнерами, интересуется их состоянием. Также он много говорит перед матчами. Он молча делает вещи, которые очень полезны для команды», – заявил бывший защитник.

    • Айяла играл за сборную Аргентины с 1994 по 2007 год.
    • Месси – с 2005-го.
    • Также Роберт с 2000-го по 2010-й выступал в Ла Лиге.

    Источник: Mundo Deportivo

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