Гурцкая: «Увольнение Карреры? Думаю, первым об этом сказал Андрей Федун. Он считал его посредственным тренером»

Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, порекомендовал уволить бывшего тренера клуба Массимо Карреру.
– Вы можете назвать человека, который впервые сказал, что Карреру надо уволить в тот период, когда он работал в «Спартаке»? Кто этот человек?
– Леонид Федун очень сильно отсеивает информацию, сколько он ее получает? Ему должно что-то говорить только близкое окружение.
Я думаю, что, наверное, первым ему об этом сказал Андрей Федун. Он никогда не был фанатом Карреры и всегда считал его очень посредственным тренером. Думаю, что первым заговорил об этом именно он.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- С командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- Сейчас итальянец тренирует АЕК.
Источник: Ютуб-канал журналиста Сергея Егорова