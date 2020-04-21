Le10sport: Тео Эрнандес летом может перейти в «ПСЖ»

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» заинтересован в защитнике «Милана» Тео Эрнандесе. Игрок может перейти уже летом, пишет Le10sport.
На него также претендуют «Барселона» и «Ювентус». Игрок на рынке оценивается в 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне Эрнандес провел за «Милан» 25 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
- Контракт игрока с «Миланом» действует до 2024 года.
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
Источник: Le10sport
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