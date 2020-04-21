Le10sport: Тео Эрнандес летом может перейти в «ПСЖ»

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» заинтересован в защитнике «Милана» Тео Эрнандесе. Игрок может перейти уже летом, пишет Le10sport.

На него также претендуют «Барселона» и «Ювентус». Игрок на рынке оценивается в 25 миллионов евро.