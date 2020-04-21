Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер рассказал, как относится к пандемии коронавируса.

«У меня нет четкого мнения на этот счет. Но, по правде говоря, мне и самому иногда кажется, что все это – какой-то политический проект. Ибо это ненормально. Но я надеюсь, что все это скоро закончится. И мы вернемся к прежней жизни, сможем работать!» – сказал Коллер.

Коллер выступал за «Крылья» в 2008-2009 годах.

За самарский клуб забил 16 голов в 47 матчах.

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