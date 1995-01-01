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    Коллер: «Иногда кажется, что пандемия коронавируса – какой-то политический проект»

    Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер рассказал, как относится к пандемии коронавируса.

    «У меня нет четкого мнения на этот счет. Но, по правде говоря, мне и самому иногда кажется, что все это – какой-то политический проект. Ибо это ненормально. Но я надеюсь, что все это скоро закончится. И мы вернемся к прежней жизни, сможем работать!» – сказал Коллер.

    • Коллер выступал за «Крылья» в 2008-2009 годах.
    • За самарский клуб забил 16 голов в 47 матчах.

    Коллер: «Много спорил с Березуцкими, но до рукоприкладства не доходило»

    Источник: Блог Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»

    Анар Ибрагимов - бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог. Ранее в его блоге выходили интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и экс-игроком "Амкара" Мартином Якубко.

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3844

      Рубинище 1 час назад

      уже кучи специалистов сказали, что он искусственного происхождения-значит специально всё это сделали.

      1
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      Рейтинг: +4201

      JTherry 1 час назад

      "проект КВ" скорее похож на акцию уменьшения населения на планете и массовое чипирование при помощи прививок под видом борьбы с вирусом...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14479

      sssrspartak > JTherry 40 минут назад

      Я ТОЖЕ ТАК СЧИТАЮ И ДУМАЮ СЕЙЧАС ТАК СЧИТАЮТ МНОГИЕ!КАК В МУЛЬТИКЕ:ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА НАСЕЛЕНА РОБОТАМИ!ЭТО ПРО НАС!

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