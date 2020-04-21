Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер рассказал, как относится к пандемии коронавируса.
«У меня нет четкого мнения на этот счет. Но, по правде говоря, мне и самому иногда кажется, что все это – какой-то политический проект. Ибо это ненормально. Но я надеюсь, что все это скоро закончится. И мы вернемся к прежней жизни, сможем работать!» – сказал Коллер.
- Коллер выступал за «Крылья» в 2008-2009 годах.
- За самарский клуб забил 16 голов в 47 матчах.
Коллер: «Много спорил с Березуцкими, но до рукоприкладства не доходило»
Источник: Блог Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»
Анар Ибрагимов - бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог. Ранее в его блоге выходили интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и экс-игроком "Амкара" Мартином Якубко.