«Теперь это классика АПЛ». Сборная России вспомнила покер Аршавина на «Энфилде»

Сборная России в твиттере вспомнила четыре гола Андрея Аршавина, которые он забил в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» (4:4).

«Четыре. 21 апреля один мужчина из сборной России упаковал покер на «Энфилде». Теперь это классика АПЛ», – говорится в сообщении.