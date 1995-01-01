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    «Теперь это классика АПЛ». Сборная России вспомнила покер Аршавина на «Энфилде»

    Сборная России в твиттере вспомнила четыре гола Андрея Аршавина, которые он забил в матче «Ливерпуль»«Арсенал» (4:4).

    «Четыре. 21 апреля один мужчина из сборной России упаковал покер на «Энфилде». Теперь это классика АПЛ», – говорится в сообщении.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2941

      Борат 2 часа назад

      Шава упаковал 4 на энфилде !!!
      а пищевики уехали с эндилда с семёрочкой !!!
      гыгы

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