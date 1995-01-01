«Теперь это классика АПЛ». Сборная России вспомнила покер Аршавина на «Энфилде»

Шава упаковал 4 на энфилде !!!
а пищевики уехали с эндилда с семёрочкой !!!
гыгы
Сборная России в твиттере вспомнила четыре гола Андрея Аршавина, которые он забил в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» (4:4).
«Четыре. 21 апреля один мужчина из сборной России упаковал покер на «Энфилде». Теперь это классика АПЛ», – говорится в сообщении.
Четыре. 21 апреля один мужчина из сборной России упаковал покер на «Энфилде». Теперь это классика АПЛ⠀#НашиПарни «Арсенал» pic.twitter.com/Zk7CBKuie3— Сборная России (@TeamRussia) 21 апреля 2020 г.