Мората сожалеет, что играл за «Хетафе» и «Реал»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что сожалеет о том, что выступал за другие испанские клубы.
«В детстве я играл в «Атлетико». Затем пришло время, когда я перестал получать удовольствие от игры со своими друзьями. Понимаете, этот путь, когда ты из мальчика, наслаждающегося игрой, становишься профессионалом. Появляются агенты, спонсоры. Я чувствовал давление, не выходил в старте и начал думать об уходе.
Я ушел и провел год в «Хетафе», затем оказался в «Реале», но мы с отцом ходили на «Висенте Кальдерон», и я мечтал сыграть там. К сожалению, пришлось играть в другой форме, а не в футболке «Атлетико», но я всегда этого хотел. Что было, то было, но сейчас я счастлив, как никогда», – сказал Мората.
- Форвард занимался в академии «Атлетико» до 2007 года.
- В «Реале» он провел семь лет (2008-2014 + сезон-2016/17).
- В «Атлетико» испанец вернулся в январе 2019 года.
Источник: AS