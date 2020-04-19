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    Мората сожалеет, что играл за «Хетафе» и «Реал»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что сожалеет о том, что выступал за другие испанские клубы.

    «В детстве я играл в «Атлетико». Затем пришло время, когда я перестал получать удовольствие от игры со своими друзьями. Понимаете, этот путь, когда ты из мальчика, наслаждающегося игрой, становишься профессионалом. Появляются агенты, спонсоры. Я чувствовал давление, не выходил в старте и начал думать об уходе.

    Я ушел и провел год в «Хетафе», затем оказался в «Реале», но мы с отцом ходили на «Висенте Кальдерон», и я мечтал сыграть там. К сожалению, пришлось играть в другой форме, а не в футболке «Атлетико», но я всегда этого хотел. Что было, то было, но сейчас я счастлив, как никогда», – сказал Мората.

    • Форвард занимался в академии «Атлетико» до 2007 года.
    • В «Реале» он провел семь лет (2008-2014 + сезон-2016/17).
    • В «Атлетико» испанец вернулся в январе 2019 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2320

      solodealer 5 минут назад

      ... ты ещё в Зените не играл...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +510

      кто там 56 минут назад

      Кроме ювентуса нигде себя не проявил. Ну и успешная игра за ювентус - не показатель, там и чалов бы клепал голы.

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