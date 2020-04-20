Мората сожалеет, что играл за «Хетафе» и «Реал»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что сожалеет о том, что выступал за другие испанские клубы.

«В детстве я играл в «Атлетико». Затем пришло время, когда я перестал получать удовольствие от игры со своими друзьями. Понимаете, этот путь, когда ты из мальчика, наслаждающегося игрой, становишься профессионалом. Появляются агенты, спонсоры. Я чувствовал давление, не выходил в старте и начал думать об уходе.

Я ушел и провел год в «Хетафе», затем оказался в «Реале», но мы с отцом ходили на «Висенте Кальдерон», и я мечтал сыграть там. К сожалению, пришлось играть в другой форме, а не в футболке «Атлетико», но я всегда этого хотел. Что было, то было, но сейчас я счастлив, как никогда», – сказал Мората.