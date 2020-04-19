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  • Экс-директор «Анжи» Чистяков: «Мы хотели быть яркими, самобытными. Клуб во многом опережал время – по шоу, по пиару»

Экс-директор «Анжи» Чистяков: «Мы хотели быть яркими, самобытными. Клуб во многом опережал время – по шоу, по пиару»

19 апреля 2020, 15:59
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Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков объяснил, чем клуб отличался от остальных в тот момент, когда им владел Сулейман Керимов. Чистяков обратил внимание на уровень шоу и пиара.

— «Анжи» был очень ярким проектом, стартовал с места в карьер. Не возникало ли у вас ощущения, что в этом имелся серьезный перебор и долговременной история быть не может?

— Вы сказали, очень яркий проект. Всегда думал, что это комплимент. Никакого перебора, наоборот, яркость стала частью нашей стратегии. Во всем — от броской желтой или необычной фиолетовой игровых форм команды до всяческих маркетинговых и пиар-действий, включая заказ на домашние матчи за наш счет телевизионных станций, способных передавать картинку в формате HD, жидкокристаллических рекламных бортов.

Мы понимали, что представляли не только клуб, город, республику. На нас смотрел весь мир, это не мое бахвальство. Количество запросов и посещений иностранной прессы, пытавшейся разобраться в феномене «Анжи», было беспрецедентным для российского футбола.

Хотели быть яркими, самобытными. Убежден, такие шаги просто необходимо включать в свои планы развития каждому в Премьер-лиге. Нам крайне не хватает этого.

РПЛ, к сожалению, почти ничего не делает, чтобы российский чемпионат перестал быть просто соревнованием спортивных коллективов, а стал зрелищем, продуктом, который хочется смотреть, покупать, к которому захочется быть сопричастным.

Если найдете на ютубе ролики, как на пике наших усилий выглядела старая арена в Махачкале во время выхода команд на поле, то увидите исполнение на трубе живьем гимна страны — обязательная тогда вещь, отметите, что практически никто ничего подобного сейчас не делает. Хотя и ЧМ прошел у нас, и арены новые.

Мы во многом опережали время, как когда-то далеко в будущее в этом направлении уходили «Крылья Советов» при президенте Германе Ткаченко — по шоу, по пиару, по принципам формирования команды. Самарцы тогда и «Анжи» нашего периода добавляли яркости лиге. Сейчас, повторю, этого не хватает.

  • Чистяков также высказался о роли Самуэля Это’О в команде.
  • «Анжи» выступал при Керимове в плей-офф Лиги Европы.
  • Сейчас «Анжи» играет в зоне «Юг» ПФЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи
Комментарии (2)
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житель СПб
1587315011
Честно говоря, запомнилось по команде именно безумное финансовое расточительство. Которое также невероятно одномоментно закончилось. Если бы команда была реальная - то даже с прекращением сверхфинансирования она бы не сдулась так мгновенно.
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DOCTOR PENALTY
1587315460
Жить надо по средствам, а не время опережать. """"""""";;;
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