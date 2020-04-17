«Барселона» хочет вернуть Онану, «Аякс» требует 40 миллионов

Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, пишет The Telegraph.

Согласно источнику, в услугах камерунского футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и «Барселона».

Чемпион Нидерландов не прочь расстаться со своим голкипером, но требует за его уход 40 миллионов фунтов.