«Барселона» хочет вернуть Онану, «Аякс» требует 40 миллионов

Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, пишет The Telegraph.
Согласно источнику, в услугах камерунского футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и «Барселона».
Чемпион Нидерландов не прочь расстаться со своим голкипером, но требует за его уход 40 миллионов фунтов.
- 24-летний Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.
- В текущем сезоне вратарь провел 39 матчей, пропустил 37 мячей и 15 раз оставлял ворота «сухими».
- До переезда в Амстердам он пять лет находился в системе «Барселоны».
Источник: The Telegraph