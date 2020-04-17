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    «Барселона» хочет вернуть Онану, «Аякс» требует 40 миллионов

    Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, пишет The Telegraph.

    Согласно источнику, в услугах камерунского футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и «Барселона».

    Чемпион Нидерландов не прочь расстаться со своим голкипером, но требует за его уход 40 миллионов фунтов.

    • 24-летний Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.
    • В текущем сезоне вратарь провел 39 матчей, пропустил 37 мячей и 15 раз оставлял ворота «сухими».
    • До переезда в Амстердам он пять лет находился в системе «Барселоны».

    Источник: The Telegraph

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    17.04.2020 23:47
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