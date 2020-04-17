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ESPN: Бускетс, Альба и Пике могут покинуть «Барселону»

17 апреля 2020, 21:49
5

Руководство «Барселоны» продолжает работу по формированию состава на следующий сезон, сообщает ESPN.

Согласно источнику, чемпион Испании готов продать своих игроков в летнее межсезонье, однако, не будет рассматривать предложения по форварду Лионелю Месси, голкиперу Марк-Андре тер Стегену и полузащитнику Френки де Йонгу.

Таким образом, как пишет источник, каталонцы могут кардинально обновить состав, в том числе избавившись от полузащитника Серхио Бускетса, который является воспитанником клуба и выступает за первую команду с 2008 года. Также «Барселона» готова к продаже защитников Жерара Пике и Жорди Альбы.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Пике Жерар Бускетс Серхио
Комментарии (5)
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Cules2013
1587155995
Не верю, хотя это было бы шагом вперёд, но только при адекватной замене. А не так, как Неймара "заменили" Дембеле. Пике завершит карьеру в Барсе. В его уход не верю. Он один из корифеев клуба. Бускетс тоже не последний человек. Не вижу его вне Барсы. Альба - можно продавать. Стал много травм получать. Либо оставить как конкурента будущему основному игроку. Все трое уже за 30, но ещё не пенсионеры и к клубу сильно привязаны. Мне сложно их представить вне Барсы.
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zarsm
1587159794
Такое балабольство, Бускетс и Пике не уйдут из Барсы никогда(максимум куда нибудь доиграть на закате, как Хави и Иньеста)
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de bruyne
1587165911
Да они и так копейки получают... запасе могу сидеть
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Oldtrafford83
1587189330
Жору можно в МЮ вернуть,лишним точно не будет)
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