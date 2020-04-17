ESPN: Бускетс, Альба и Пике могут покинуть «Барселону»

Руководство «Барселоны» продолжает работу по формированию состава на следующий сезон, сообщает ESPN.

Согласно источнику, чемпион Испании готов продать своих игроков в летнее межсезонье, однако, не будет рассматривать предложения по форварду Лионелю Месси, голкиперу Марк-Андре тер Стегену и полузащитнику Френки де Йонгу.

Таким образом, как пишет источник, каталонцы могут кардинально обновить состав, в том числе избавившись от полузащитника Серхио Бускетса, который является воспитанником клуба и выступает за первую команду с 2008 года. Также «Барселона» готова к продаже защитников Жерара Пике и Жорди Альбы.