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    ESPN: Бускетс, Альба и Пике могут покинуть «Барселону»

    Руководство «Барселоны» продолжает работу по формированию состава на следующий сезон, сообщает ESPN.

    Согласно источнику, чемпион Испании готов продать своих игроков в летнее межсезонье, однако, не будет рассматривать предложения по форварду Лионелю Месси, голкиперу Марк-Андре тер Стегену и полузащитнику Френки де Йонгу.

    Таким образом, как пишет источник, каталонцы могут кардинально обновить состав, в том числе избавившись от полузащитника Серхио Бускетса, который является воспитанником клуба и выступает за первую команду с 2008 года. Также «Барселона» готова к продаже защитников Жерара Пике и Жорди Альбы.

    Источник: ESPN

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