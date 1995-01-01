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    Канте не намерен покидать «Челси» ради «Барселоны»

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не хочет уходить из лондонского клуба, несмотря на интерес других топ-клубов.

    Интерес к французу проявляют «Барселона» и «Реал». Контракт Канте с английской командой действует до 2023 года.

    Сообщалось, что «Челси» может обменять футболиста на Филиппе Коутиньо. на игрока также претендует «Ювентус».

    • Канте выступает за «Челси» с 2016 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил три гола в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9738

      Cules2013 36 минут назад

      Мне тоже кажется, что он останется в Челси.

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