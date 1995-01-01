Канте не намерен покидать «Челси» ради «Барселоны»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не хочет уходить из лондонского клуба, несмотря на интерес других топ-клубов.

Интерес к французу проявляют «Барселона» и «Реал». Контракт Канте с английской командой действует до 2023 года.

Сообщалось, что «Челси» может обменять футболиста на Филиппе Коутиньо. на игрока также претендует «Ювентус».