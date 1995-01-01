Канте не намерен покидать «Челси» ради «Барселоны»

Мне тоже кажется, что он останется в Челси.
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не хочет уходить из лондонского клуба, несмотря на интерес других топ-клубов.
Интерес к французу проявляют «Барселона» и «Реал». Контракт Канте с английской командой действует до 2023 года.
Сообщалось, что «Челси» может обменять футболиста на Филиппе Коутиньо. на игрока также претендует «Ювентус».
- Канте выступает за «Челси» с 2016 года.
- В текущем сезоне хавбек забил три гола в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.